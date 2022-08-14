1 milyon öğrenci yaz okulunda

Öğrencilerin tatilde de eğitimden uzak kalmaması için Millî Eğitim Bakanlığı, bu yaz ilk kez öğrencilere yönelik dört farklı alanda yaz okulları açtı. Bakan Mahmut Özer bilim, sanat, matematik ve yabancı dil eğitimlerinin yer aldığı okullarda, 1 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Bakan Özer, matematik seferberliği kapsamında da 4. sınıftan 12. sınıfa kadar eğitim gören öğrencilerin yararlanabileceği şekilde dizayn ettiklerini belirtti. Matematik yaz okulları, Türkiye genelinde 16 bin 294 kursta, 414 bin 731 öğrenciyle başlatıldı. İngilizce ile ilgili 81 il ve 922 ilçede yaz okulları açıldığını söyleyen Özer, yine 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin eğitimlerden yararlanabileceğini aktardı. İngilizce yaz okulları Türkiye genelinde 11 bin 566 kursta, 327 bin 104 öğrenciyle başladı. İlk kez açılan matematik ve İngilizce yaz okullarında ülke genelinde toplam 27 bin 860 kursta 741 bin 835 öğrenci eğitim gördü.YAZ okullarında eğitim alan öğrenciler duygularını şöyle anlattı:Yaptığımız bu alıştırmalar bakış açımı değiştirdi. Bana birçok şey kattı. Günlük hayata dair bakış açımı değiştirdi.Hocalar gelecek senenin konularını anlattı. Faydalı oldu benim için şimdiden yeni döneme hazırlık yaptım. Yeni arkadaşlar edindim.Birçok aktivite ile ilgilendik, eğitimler çok güzel ve eğlenceli geçti. Onların yönlendirmesiyle şu anda Fenerbahçe'nin spor okullarında kursa gidiyorum.Gelecek senenin derslerine, konularına hazırlık oldu. Eğlenceliydi benim için dersler keyifli geçti.Hem bu seneki konuları pekiştirdik hem de gelecek seneye hazırlık yaptık. İngilizcede konuşmaya dayalı pratikler yaptık.