1 milyona yakın görevli çalışacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu yapılacak sınav hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi. Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada sınavda, 63 bin 463'ü emniyet personeli olmak üzere 1 milyona yakın kişinin görev alacağını söyledi. Sınav toplam 245 merkezde uygulanacak. Ersoy sınavla ilgili alınan diğer tedbirleri şöyle sıraladı:Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanmaktadır.Aday ve görevlilerin sınav binalarına ulaşım noktasında sorun yaşamamaları için paydaş kurumlarla koordinasyon kuruldu.Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev yapan personel yaklaşık 40 gündür dünyadan izole kapalı matbaa döneminde bulunuyor.Kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor. YKS oturumları için bu sene 5.5 milyona yakın soru kitapçığı burada basıldı, 1500 ton kâğıt kullanıldı.