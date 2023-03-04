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Giriş Tarihi: 4.3.2023 13:58 Son Güncelleme: 4.3.2023 14:19

10 araştırmanın sonuçları bilim dünyası ile paylaşıldı

Dubai’de düzenlenen ASET 2023 kongresinde YDÜ’nün Sharjah Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü 10 araştırmanın sonuçları bilim dünyası ile paylaşıldı. YDÜ, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai’de Higher Colleges of Technology tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Bilim ve Mühendislik Teknolojisindeki Gelişmeler - Advances in Sciences and Engineering Technology - ASET 2023” konferans dizisinde 10 farklı sunumla temsil edildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
10 araştırmanın sonuçları bilim dünyası ile paylaşıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin'in oturum başkanlığı da yaptığı konferans dizisinde, sunulan çalışmalarda pek çok konu ele alındı.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Dünyanın en önemli bilim merkezlerinden biri olarak; bir yandan düzenlediğimiz uluslararası kongrelerle bilim dünyasını bir araya getirmeye devam ederken, farklı ülkelerde düzenlenen uluslararası kongrelerde ülkemizi temsil ediyoruz. Böylece, yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların sonuçlarını da insanlık yararına bilim dünyası ile paylaşıyoruz" dedi.

Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin de bilimsel iş birliği protokolü imzaladıkları Sharjah Üniversitesi ile mühendislik ve sağlık alanlarını birleştiren önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

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10 araştırmanın sonuçları bilim dünyası ile paylaşıldı
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