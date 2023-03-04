10 araştırmanın sonuçları bilim dünyası ile paylaşıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin'in oturum başkanlığı da yaptığı konferans dizisinde, sunulan çalışmalarda pek çok konu ele alındı.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Dünyanın en önemli bilim merkezlerinden biri olarak; bir yandan düzenlediğimiz uluslararası kongrelerle bilim dünyasını bir araya getirmeye devam ederken, farklı ülkelerde düzenlenen uluslararası kongrelerde ülkemizi temsil ediyoruz. Böylece, yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların sonuçlarını da insanlık yararına bilim dünyası ile paylaşıyoruz" dedi.

Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin de bilimsel iş birliği protokolü imzaladıkları Sharjah Üniversitesi ile mühendislik ve sağlık alanlarını birleştiren önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.