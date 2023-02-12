10 ilde eğitime 1 Mart’a kadar ara verildi

Deprem bölgesi olmayan 71 ilde, eğitim ve öğretim 20 Şubat'ta başlayacak. Depremden etkilenen 10 ilde ise eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verildi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Millî Eğitim Bakanlığı'nda eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Sendika temsilcileri ve tüm paydaşların görüşlerini aldığını belirten Bakan Özer, alınan kararların bir kısmı daha önceden almış olduğunu hatırlatıp, "Mutabık bir şekilde sendika temsilcileriyle üzerinden geçtik. Almış olduğumuz kararları sizlerle paylaşmak isterim." dedi. 71 ilde 20 Şubat'ta okulların açılacağı bilgisini paylaşan Özer, deprem bölgesi olmayan 71 ilde 20 Şubat'ta eğitim öğretim faaliyetlerinin başlayacağının ve bir daha uzatma olmayacağının altını çizdi. Bakan Özer, "Bölgedeki tüm binalarımızın hasar tespitini şubat ayının sonuna kadar bitireceğiz. Dolayısıyla 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" değerlendirmesini yaptı.