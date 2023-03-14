10 ilden 242 bin 904 nakil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde öğrenim gören toplam 242 bin 904 öğrencinin, talepleri doğrultusunda başka illere nakillerini yaptıklarını bildirdi. Bakan Özer, şu bilgileri paylaştı: "Ankara'ya 33 bin 142 öğrencinin nakli yapıldı. Mersin 22 bin 300, Antalya 21 bin 832, İstanbul1 8 bin 452, Konya ise 13 bin 181 öğrenci ile en fazla nakil yapılan iller oldu. İzmir'e 9 bin 797, Kayseri'ye 8 bin 16, Bursa'ya 7 bin 466, Muğla'ya 6 bin 674 Aydın'a 5 bin 260, Elazığ'a da 5 bni 97 öğrenci nakil yaptırdı.