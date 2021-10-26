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Giriş Tarihi: 26.10.2021 16:42

10. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Beden Eğitimi konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

10. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Beden Eğitimi konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

İlkokuldan lise son sınıfa kadar okullarda en sevilen derslerden biri de beden eğitimi ve spor dersidir. Hem spor ve beden eğitimi hakkında teorik bilgilerin alındığı hem de pratikte spora dair uygulamalar yapılan bir ders olan beden eğitimi öğrencilere spor bilincini küçük yaşlardan başlayarak aşılamaktadır. 10. Sınıf beden eğitimi dersi de spor konusunda geniş müfredata sahiptir. Peki, MEB 2021-2022 Beden Eğitimi ve Spor konuları nelerdir?

Belirli kurallar ve teknikler kullanarak yapılan beden hareketleri olan spor okullarda da eğitim olarak verilmektedir. İşte, öğrencilerin hem eğlenmesine hem de bedensel gelişmelerine yardımcı olan beden eğitimi konuları…

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KONULARI VE MÜFREDATI

Öğrencilere her sene beden sağlığı ve spor bilincini aşılamak için MEB tarafından güncellenen müfredatlar hazırlanmaktadır. Hayatımızda çok büyük öneme sahip olan spor lise yıllarında da öğrencilere özenle anlatılmaktadır. 10. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor konuları şu şekildedir:

10. SINIF BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KONULARI

Hareket yetkinliği/Hareket becerileri

  • Sıralanma ve dizilişlerle ilgili komutları uygular.
  • Ritimle hareketleri yapar.
  • Fiziksel etkinlikleri ritmik bir şekilde uygular.
  • Zamana, dirence ve mesafeye karşı bireysel hareketleri uygular.
  • Sporda ısınma ve soğuma egzersizlerinin temel ilkelerini uygular.
  • Temel jimnastik duruşlarını uygular.
  • Serbest hareketleri eşli olarak uygular.
  • Oyun ve drama yoluyla kendini ifade eder.
  • Oyun yoluyla stratejiler geliştirmenin önemini açıklar.

Hareket kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri

  • Seçili spor dalına özgü hareket kalıplarını kullanarak farklı kompozisyonlar oluşturur.
  • Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.
  • Seçili spor dalına özgü birleşik hareketleri uygular.
  • Seçili spor dalına özgü etkinliklerde kendisi ve çevresi ile ilgili güvenlik önlemleri alır.
  • Seçili spor dalına özgü hareket kalıplarını kullanarak farklı kompozisyonlar oluşturur.
  • Seçili spor etkinliklerinde arkadaşlık ve dostluk ilkelerine uygun hareket eder.
  • Zamana, dirence ve mesafeye karşı bireysel hareketleri uygular.
  • Seçili spor etkinliklerinde kendine güven duygusunun önemini açıklar.
  • Seçili spor etkinliklerinde rekabet ve iş birliği içerisinde hareket eder.
  • Seçili spor etkinliklerinde araçları amacına uygun ve doğru kullanır.

Aktif ve sağlıklı hayat/Fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri

  • Fiziksel gelişimi hakkında bilgi almak için periyodik olarak testlere katılmanın önemini açıklar.
  • Sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilerin doğru bilgi kaynaklarından alınmasının önemini açıklar.
  • Serbest zaman ve spor ilişkisini açıklar.
  • Seçili spor etkinliklerinde dürüstlük ve adil olma ilkelerini açıklar.
  • Spor sakatlanmalarını önlemeye ilişkin ilkeleri uygular.
  • Kişisel bakımını ve temizliğini yapar.
  • Sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilerin doğru bilgi kaynaklarından alınmasının önemini açıklar.
  • Sağlıklı hayat için düzenli fiziksel etkinlikler yapar.
  • Hayat boyu spor için çevresindeki fırsatları kullanır.

Spor bilinci ve organizasyonları

  • Sporda adil oyun kavramını açıklar.
  • Sporda ahlaklı olmanın gerekliliğini açıklar.

Hareket stratejileri ve taktikleri

  • Seçili spor dalına özgü savunma hareketlerini uygular.
  • Seçili spor dalına özgü hücum hareketlerini uygular.

Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz

  • Tören ve kutlamalarda yapılan okul içi ve okul dışı etkinlik ve törenlerde görev alır.
  • Atatürk'ün sporla ilgili sözlerinden oluşan poster hazırlar.
  • Olimpiyatlarda başarı elde etmiş Türk sporcularını tanır.

Türkiye'de ve dünyada spor

  • Tarihte kurulan Türk devletlerinde spora verilen önemi açıklar.
  • Ulusal sporun tarihsel gelişimini açıklar.
  • Yurt içi spor organizasyonlarının amaçlarını açıklar.
  • Spor organizasyonlarına katılmanın önemini açıklar.

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10. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor konuları - MEB 2021-2022 10. sınıf Beden Eğitimi konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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