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Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:48 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:49

10. Sınıf Matematik konuları - MEB 2021-2022 10. Sınıf Matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

10. Sınıf Matematik konuları - MEB 2021-2022 10. Sınıf Matematik konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

10. sınıfta öğrenciler derslerin temposununa, öğretmenlerine ve okula daha çok adapte olurlar. İlk yıl kısmen misafir gibiyken 10. sınıfla beraber artık okulun yerlileri olmaya başlarlar. İlk yıl matematikte temel eğitim alan öğrenciler 10. Sınıfla beraber yeni ve daha derin konularla karşılaşırlar. Matematikte bir adım daha ileri götüren 10. Sınıf matematik konuları ve müfredatı nelerdir sizler için derledik.

Hem 10.sınıfa geçen hem de üniversite sınavına hazırlanacak öğrenciler tarafından 10.sınıf matematik konularının ne olduğu merak ediliyor. 10. Sınıf matematik konuları toplamda 6 ünite olarak veriliyor. İşte, 2021-2022 10. sınıf matematik konuları…

10. SINIF MATEMATİK KONULARI VE MÜFREDATI

MEB tarafından her yıl incelikle hazırlanan müfredatlardan biri de matematiktir. Eski yıllarda matematik ve geometri dersi ayrı dersler altında verilirken artık matematik dersi içerinde ortak olarak işlenmektedir. 10.Sınıf matematik konuları şu şekildedir:

10. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

1. Sayma ve Olasılık

  • Sıralama ve Seçme
  • Permütasyon
  • Kombinasyon
  • Pascal Üçgeni
  • Binom Açılımı
  • Basit Olayların Olasılıkları

2. Fonksiyonlar

  • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
  • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Grafikleri
  • Doğrusal Fonksiyonlar
  • İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
  • Birebir ve Örten Fonksiyon
  • Bileşke Fonksiyon
  • Bir Fonksiyonun Tersi

3. Polinomlar

  • Polinom Kavramı
  • Polinomlarda İşlemler
  • Polinomların Çarpanlara Ayrılması
  • Polinomlarda Sadeleştirme

10. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

4. İkinci Dereceden Denklemler

  • İkinci Derecen Bir Bilinmeyenli Denklemler
  • Karmaşık Sayılar
  • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemlerin Kökleri ve Katsayıları

5. Dörtgenler ve Çokgenler

  • Çokgenler
  • Çokgen ve Temel Elemanları
  • Düzgün Çokgenler
  • Dörtgenler ve Özellikleri
  • Dörtgenler
  • Yamuk
  • Paralelkenar
  • Eşkenar
  • Dörtgen
  • Dikdörtgen
  • Kare
  • Deltoid

6. Uzay Geometri

  • Katı Cisimler
  • Dik Prizmalar
  • Dik Piramitler

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10. Sınıf Matematik konuları - MEB 2021-2022 10. Sınıf Matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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