10. Sınıf Matematik konuları - MEB 2021-2022 10. Sınıf Matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Hem 10.sınıfa geçen hem de üniversite sınavına hazırlanacak öğrenciler tarafından 10.sınıf matematik konularının ne olduğu merak ediliyor. 10. Sınıf matematik konuları toplamda 6 ünite olarak veriliyor. İşte, 2021-2022 10. sınıf matematik konuları…

10. SINIF MATEMATİK KONULARI VE MÜFREDATI

MEB tarafından her yıl incelikle hazırlanan müfredatlardan biri de matematiktir. Eski yıllarda matematik ve geometri dersi ayrı dersler altında verilirken artık matematik dersi içerinde ortak olarak işlenmektedir. 10.Sınıf matematik konuları şu şekildedir:

10. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

1. Sayma ve Olasılık

Sıralama ve Seçme

Permütasyon

Kombinasyon

Pascal Üçgeni

Binom Açılımı

Basit Olayların Olasılıkları

2. Fonksiyonlar

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

Fonksiyonlar

Fonksiyon Grafikleri

Doğrusal Fonksiyonlar

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

Birebir ve Örten Fonksiyon

Bileşke Fonksiyon

Bir Fonksiyonun Tersi

3. Polinomlar

Polinom Kavramı

Polinomlarda İşlemler

Polinomların Çarpanlara Ayrılması

Polinomlarda Sadeleştirme

10. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

4. İkinci Dereceden Denklemler

İkinci Derecen Bir Bilinmeyenli Denklemler

Karmaşık Sayılar

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemlerin Kökleri ve Katsayıları

5. Dörtgenler ve Çokgenler

Çokgenler

Çokgen ve Temel Elemanları

Düzgün Çokgenler

Dörtgenler ve Özellikleri

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar

Dörtgen

Dikdörtgen

Kare

Deltoid

6. Uzay Geometri