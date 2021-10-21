10. Sınıf Matematik konuları - MEB 2021-2022 10. Sınıf Matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Hem 10.sınıfa geçen hem de üniversite sınavına hazırlanacak öğrenciler tarafından 10.sınıf matematik konularının ne olduğu merak ediliyor. 10. Sınıf matematik konuları toplamda 6 ünite olarak veriliyor. İşte, 2021-2022 10. sınıf matematik konuları…
10. SINIF MATEMATİK KONULARI VE MÜFREDATI
MEB tarafından her yıl incelikle hazırlanan müfredatlardan biri de matematiktir. Eski yıllarda matematik ve geometri dersi ayrı dersler altında verilirken artık matematik dersi içerinde ortak olarak işlenmektedir. 10.Sınıf matematik konuları şu şekildedir:
10. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI
1. Sayma ve Olasılık
2. Fonksiyonlar
3. Polinomlar
10. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI
4. İkinci Dereceden Denklemler
5. Dörtgenler ve Çokgenler
6. Uzay Geometri