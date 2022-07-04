10 soruda lise tercihi

1.2 milyona yakın 8'inci sınıf mezunu öğrenciler için lise tercih dönemi bugün başladı. Tercihler 20 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Yerel tercih yapmak bu yıl da zorunlu. Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) katılan ve sınavla öğrenci alacak bir okula yerleşmek isteyen öğrenciler de önce yerel tercih yapacak. Yerel tercih yapmayanlara sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak. Özel okula kesin kayıt yaptıran da devlet liseleri için tercih yapamayacak. İşte 10 soruda lise tercihleriyle ilgili tüm detaylar:https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecek. Ancak tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Aksi halde tercih başvurusu geçersiz sayılacak.Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınav puanıyla kayıt yapılabilecek okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.LGS puanıyla öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilecek. LGS'ye girmeyenler Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecek.Öğrencilerin karşısına ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranı çıkacak. İlk 3 okul yeşil renkle gösterilen kayıt alanından, yani eve en yakın olan yerlerden seçilmek zorunda. En fazla 5 tercih yapalabilecek.Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler için sınavla öğrenci alan liselerin ekranı açılacak. Buradan da il ya da ilçe sınırı olmadan 10 tane okul seçilebilir. Sınava katılmayanlara bu ekran açılmayacak.Hayır. İsteyenler pansiyonlu okulları seçebilir. Burada da en fazla 5 okul seçilecek. Eğer 3 grupta tercih yapılırsa ve tüm tercih hakları kullanılırsa, 20 okul seçilmiş olacak.Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.Liselere yerleştirme tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Sonrasında nakil dönemleri başlayacak.İki kez nakil uygulaması olacak. Her dönemde; LGS puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.Kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alacaklar. Kayıt işlemleri 20 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Ancak yabancı özel okullar kayıtlarını 8 Temmuz'da bitirecekler.