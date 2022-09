100 öğrenciden 92’si yurtlarına yerleşti

KAHVALTIYA yetişemeyene "geç kahvaltı" imkânı da sunan GSB yurtları büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Yurtlara başvuran her 100 öğrenciden 92'si yurtlara yerleşti. 22 yıl önce, başvuran 100 kişiden 10'u, 12'si yurtlara yerleşiyordu" dedi.Beslenme yardımının 25 liradan 60 liraya çıkarıldığını hatırlatan Kasapoğlu, böylelikle gençlere her ay 1800 vereceklerini kaydetti. Kasapoğlu, "Gençlerimiz her gün değişen menüleri, kaliteli ve doyurucu bir şekilde hazırlanan yemekleri tüm hassasiyetle hiçbir fark ödemeden almış olacaklar. Aynı şekilde uygulamamız kahvaltıda da gençlerimize sunuluyor. Kahvaltıya geç kalmış, kahvaltısını açık havada yapmak isteyenler içinse 'ücretsiz sandviç al götür' uygulamasını da başlatmış bulunuyoruz" dedi.