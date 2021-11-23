105 diş hekimliği fakültesi öğrencisi beyaz önlüklerini giydi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. sınıf öğrencileri, Ülkemizde bilimsel Diş Hekimliğinin kuruluşunun 113. yıldönümünde beyaz önlüklerini giydi. ÇÜ Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen önlük giyme törenine Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Prof. Dr. Oğuz Yoldaş, Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, akademisyenler ile öğrencilerin aileler katıldı. Beyaz önlüğün insanlığa hizmet etme değerinin bir sembolü olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Bu önlüğü giyerek Diş Hekimi olmaya adım attığınız bugünde itibaren taşıdığınız şevk ve heyecanı hiçbir zaman kaybetmeyin" dedi.



ÇÜ'LÜ OLMAK BİR AYRICALIKTIR

Törende öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Azminizin ve çalışkanlığınızın eğitim hayatınız boyunca sürmesi için elimizden geleni yapacağımızı ve Üniversitenizin tüm kurumlarıyla birlikte her zaman sizlerin yanında olacağını bilmenizi isteriz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş uygarlık anlayışı ile sizlere verdiği görevleri asla unutmadan, 100'üncü yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve kazanımlarını benimsemiş bireyler olarak, burada okuduğunuz sürece ve sonrasında Çukurova Üniversitesini en iyi şekilde yüceltmeye ve temsil etmeye devam edeceğinizden hiç kuşkum yok. Çukurova Üniversitesi Öğrencisi olmanın bir ayrıcalık olduğunu unutmadan, güzel bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.

USTA ÇIRAK İLİŞKİSİ…

ÇÜ Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim faaliyetleri, hasta tedavi hizmetleri ve bilimsel araştırmaların büyük bir özen ve çaba ile yürütüldüğünü ifade etti. Hekimlik mesleğinin bilim ile sanatın birlikte icra edildiği bir alan olduğuna değinen Prof. Dr. Yoldaş, "Hekimlik, hiçbir meslekte olmadığı kadar usta çırak ilişkisini içerisinde barındırır. Günümüzde bilgiye ulaşmak oldukça kolaydır ama buna ek olarak fakültemizde eğitime gönül vermiş ustalarımızın her zaman öğrencilerimize, mezunlarımıza destek olmaya devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Öğrencilerimizin azim ve çalışmalarının diş hekimliği eğitimi boyunca sürmesini diliyorum." dedi.