11 Eylül Saldırısı Olayı Nedir? 11 Eylül Saldırısı Ne Zaman ve Kaç Yılında Oldu, Kim Yaptı ve Kaç Kişi Öldü?

Çünkü, bu konu ile ilgili birçok komplo teorisi vardır. Başta öğrenciler olmak üzere insanlar, bu olayın yaşandığı tarihi öğrenmek için 11 Eylül saldırısı ne zaman oldu sorusuna yanıt arar. Binlerce kişinin sonunu getiren 11 Eylül saldırısında kaç kişi öldü diye sıkça sorulur. İşte 11 Eylül saldırısı hakkında merak edilenler…

11 Eylül Saldırısı Olayı Nedir?

11 Eylül 2001 Salı günü saat, 08:46 ile 10:28 arasında New York'taki Dünya Ticaret Merkezi kuleleri veya diğer adıyla ikiz kuleler, Usame bin Ladin'in lideri olduğu, İslami terör örgütü El Kaide üyelerinin rehin aldığı iki uçak tarafından vurulmuştur. Saldırı sırasında, 2.996 kişi hayatını kaybetmiş ve 25.000 kişi yaralanmıştır. ABD'de, Avrupa ölçeğinde benzeri görülmemiş bir seferberliğe yol açmıştır. 12 Eylül'de, Genel İşler Konseyi Başkanı, terör saldırısından kaynaklanan bu dehşeti Avrupa Birliği adına dile getirmiştir. 14 Eylül 2001 tarihinde ise "yas günü" ilan edilmiştir.

El Kaide'nin yaptığı kabul edilen 11 Eylül saldırısı hakkında farklı komplo teorileri vardır. Bunlar arasında en yaygın olanı, Amerikan hükümetinin ve gizli servislerinin saldırıyı kendi kendine gerçekleştirmiş olduğu sahte bir bayrak operasyonu olması fikridir. Buradaki amaçlar arasında, Afganistan ve Irak olmak üzere Orta Doğu'yu işgal etmek, kendi güvenliğini öne sürerek kamuoyu desteği sağlamak ve işgal konusunda kendini haklı çıkarmak yer alır.

11 Eylül Saldırısının Sorumlusu El Kaide mi?

El Kaide lideri Usame bin Ladin, ilk zamanlar saldırının sorumluluğunu üzerine almamış ve bir alâkası olmadığını söylemiştir. Fakat, daha sonra tam tersi bir açıklamada bulunmuştur. Suçunu itiraf ettiği cümleler ise şunlardır: "... Savaşıyoruz çünkü bu zulümle uyuyamayan insanlarız. Ulusumuzun özgürlüğünü yeniden kazanmak istiyoruz. Siz bizim güvenliğimizi baltalarken, biz de sizin güvenliğinizi baltalıyoruz. Güvenliğiniz kendi ellerinizde. Bizim güvenliğimize karışmayan her devlet otomatik olarak kendi güvenliğini de garanti altına alacaktır."

Tüm bu açıklamaya rağmen Amerika Hükümeti, Ladin'i resmi olarak saldırının sorumlusu olarak suçlamamış, ancak peşini de bırakmamıştır. Nairobi ve Darüsselam'daki ABD büyükelçiliklerine saldırıda bulunmakla suçlanan Ladin, bu nedenlerden ötürü FBI'ın en çok arananlar listesinden hiç çıkmamıştır. 1 Mayıs 2011'de başkanlık koltuğunda oturan Barack Obama, Amerikan özel kuvvetlerinin Ladin'i Pakistan'a bağlı Abbottabad şehrinde öldürdüğünü dünya kamuoyuna duyurmuştur. Diğer El Kaide üyeleri ise yakalanmış ve yargılanmıştır. İkincil derecede önemli olan sorumlular yargılanarak hapis cezasına çarptırılmıştır.

11 Eylül Saldırısı Sonuçları Nelerdir?

20 Eylül 2001 tarihli Adalet ve İçişleri Konseyi, saldırılara yanıt vermek amacıyla ivedilikle toplanmıştır. Yapılan bu eylemin, ABD'nin özgürlük, güvenlik ve adalet alanını ihlal eden bir saldırı olduğuna karar vermiştir. Bunun için Avrupa ülkeleri ile gerekli işbirliğinin yapılması kabul etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen saldırı, AB'nin de korkmasına neden olmuştur. Avrupa Konseyi kendi adına, Avrupa Birliği'nin terör tehdidiyle yüzleşme eylemlerine gerekli ivmeyi vermek amacıyla 21 Eylül 2001'de olağanüstü bir oturumda toplanmıştır. Avrupa ve Amerika dışişleri bakanları, "AB ve ABD'nin güvenlik önlemlerini, bu alandaki mevzuatı ve uygulamasını güçlendirmeye kararlı olduklarını" onayladıkları ortak bir bakanlar deklarasyonunu kabul etmiştir.

Bunun üzerine Amerika, Afganistan'ı ve Irak'ı işgal etme kararı almıştır. Dönemin, ABD Başkanı George W. Bush tarafından" "Terörizmle Savaş" kampanyası başlatılmıştır. NATO'nun ve İngiltere başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin de desteğini alan ABD, etkisi uzun yıllar sürecek olan bir savaşa neden olmuştur. 20 Mart 2003'te girdiği Irak'tan, Obama'nın kararı ile 18 Aralık 2011'de geri çekilmiştir. Irak'taki rejimi değiştirmek için Baas hükümetini sona erdirmiş, Saddam Hüseyin'i idam etmiş ve binlerce insanın ölümüne neden olmuştur. Amerika, asıl amacını ise Irak'ın petrol kuyularının bulunduğu bölgeyi koruması ve el koyması ile ortaya koymuştur.