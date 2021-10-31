11. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Doğal ve beşeri sistemlerin farklı yönünün incelendiği 11. Sınıf coğrafya dersinde nüfus, Türkiye'nin kaynakları, kültür merkezleri, çevre ve toplum gibi daha sosyal konular ele alınmaktadır. İşte, 11. Sınıf coğrafya konuları ve müfredatı…
11.SINIF COĞRAFYA KONULARI VE MÜFREDATI
MEB tarafından hazırlanan 11. Sınıf coğrafya konuları 4 ünite başlığı altında anlatılmaktadır. 11.Sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı şu şekildedir:
11. SINIF 1. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI
1-Doğal Sistemler
- Biyoçeşitlilik
- Ekosistemi oluşturan unsurlar
- Madde döngüleri ve enerji akışı
- Su ekosistemleri
2-Beşeri Sistemler
- Nüfus Politikaları
- Türkiye'nin Nüfus Politikaları
- Türkiye'nin Nüfus Projeksiyonları
- Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları
- Türkiye'deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipler
- Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi
- Doğal Kaynaklar
- Türkiye'deki Doğal Kaynaklar
- Türkiye'de Uygulanan Ekonomi Politikaları
- Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
- Türkiye'de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
11. SINIF 2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI
3- Beşeri Sistemler
- Türkiye'de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
- Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları
- Türkiye'de Sanayi
4-Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
- İlk Kültür Merkezleri
- Medeniyetlerin Merkezi Türkiye
- Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
- Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim ve Pazar İlişkisi
- Turizm Faaliyetlerinin Ülkeler Arası Etkileşimde Rolü
- Ülkelerin Sanayileşme Süreçleri, Tarım-Ekonomi İlişkisi
- Bölgesel ve Küresel Örgütler
5-Çevre ve Toplum
- Çevre Sorunlarının Oluşum Sebepleri
- Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri
- Arazi Kullanımına İlişkin Farklı Uygulamaların Çevre Üzerindeki Etkileri
- Atıklardan Korunma Yöntemleri
- Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
- Geri Dönüşüm