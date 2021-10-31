11. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Doğal ve beşeri sistemlerin farklı yönünün incelendiği 11. Sınıf coğrafya dersinde nüfus, Türkiye'nin kaynakları, kültür merkezleri, çevre ve toplum gibi daha sosyal konular ele alınmaktadır. İşte, 11. Sınıf coğrafya konuları ve müfredatı…

11.SINIF COĞRAFYA KONULARI VE MÜFREDATI

MEB tarafından hazırlanan 11. Sınıf coğrafya konuları 4 ünite başlığı altında anlatılmaktadır. 11.Sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı şu şekildedir:

11. SINIF 1. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

1-Doğal Sistemler

Biyoçeşitlilik

Ekosistemi oluşturan unsurlar

Madde döngüleri ve enerji akışı

Su ekosistemleri

2-Beşeri Sistemler

Nüfus Politikaları

Türkiye'nin Nüfus Politikaları

Türkiye'nin Nüfus Projeksiyonları

Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları

Türkiye'deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipler

Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi

Doğal Kaynaklar

Türkiye'deki Doğal Kaynaklar

Türkiye'de Uygulanan Ekonomi Politikaları

Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı

Türkiye'de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

11. SINIF 2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

3- Beşeri Sistemler

Türkiye'de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları

Türkiye'de Sanayi

4-Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

İlk Kültür Merkezleri

Medeniyetlerin Merkezi Türkiye

Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü

Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim ve Pazar İlişkisi

Turizm Faaliyetlerinin Ülkeler Arası Etkileşimde Rolü

Ülkelerin Sanayileşme Süreçleri, Tarım-Ekonomi İlişkisi

Bölgesel ve Küresel Örgütler

5-Çevre ve Toplum