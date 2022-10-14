11. Sınıf Coğrafya Konuları - MEB Lise 3- 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, 11. sınıf öğrencileri coğrafya konuları hakkında bilgi sahibi olmak istemiştir. MEB Lise 3 coğrafya müfredatı, özellikle sınava hazırlanan öğrenciler için de büyük öneme sahiptir. Lise 3 coğrafya konuları hakkında detaylı bilgiye sahip olmayan kişiler, ders kitabı müfredatına göre hareket etmiştir. Bu durumda 11. sınıf öğrencileri için ders kitabı müfredatı ve kazanımları sıklıkla araştırılan konular arasındadır. Her yıl değişen müfredata yetişemeyen kişiler, 11. Sınıf coğrafya konuları hakkında internetten araştırma yapmıştır. Konuya dair merak edilenler...

11. Sınıf Coğrafya Konuları

Lise 3'e geçiş yapanların merak ettikleri arasında, 11. Sınıf coğrafya konuları yer almaktadır. Sınava hazırlık sürecinde de sıkça araştırılan bu konu, pek çok kişinin kafasını kurcalamıştır. Güncel müfredatı takip edemeyenler için, 11. Sınıf coğrafya müfredatı MEB konuları 1. ve 2. döneme ayrılmıştır. 1. dönem müfredatı ise şu şekildedir;

1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

EKOSİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİ VE İŞLEYİŞİ Biyoçeşitlilik Ekosistemlerin Unsurları Enerji Akışı ve Madde Döngüleri Su Ekosistemleri



2. ÜNİTE: BEŞERî SİSTEMLER

NÜFUS POLİTİKALARI Ülkelerin Nüfus Politikaları Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Bu Politikaların Etkileri

YERLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi Şehirlerin Etki Alanları Türkiye'de Yerleşmeler

EKONOMİK FAALİYETLER VE DOĞAL KAYNAKLAR Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri Doğal Kaynaklar ve Ekonomi

TÜRKİYE'DE EKONOMİ Türkiye'nin Ekonomi Politikaları Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı



11. Sınıf 1. ve 2. Dönem Coğrafya Müfredatı

11. Sınıf hazırlık sürecinde olan pek çok kişi, 1. ve 2. dönem coğrafya müfredatı hakkında bilgi sahibi olmak istemiştir. Lise 3 coğrafya konuları için 2. dönem müfredatı şu şekildedir;

2. ÜNİTE: BEŞERî SİSTEMLER

Türkiye'de Tarım

Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları

Türkiye'de Sanayi

3. ÜNİTE: KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

KÜLTÜR BÖLGELERİ İlk Kültür Merkezleri Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Dağılışı Türk Kültürü Anadolu'nun Kültürel Özellikleri

KÜRESELLEŞEN DÜNYA Küresel Ticaret Turizm Sanayileşme Süreci: Almanya Tarım-Ekonomi İlişkisi Uluslararası Örgütler



4. ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM

ÇEVRE SORUNLARI Çevre Sorunları ve Türleri Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri Küresel Çevre Sorunları Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı



Lise 3 Coğrafya Konuları

Lise 3 müfredatında coğrafya konuları da yer almıştır. Sözel bölümler için önemli bir yere sahip 11. Sınıf coğrafya konu başlıkları; doğal sistemler, beşerî sistemler, bölgeler, ülkeler, çevre ve toplum şeklindedir.