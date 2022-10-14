11. Sınıf Coğrafya Konuları - MEB Lise 3- 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, 11. sınıf öğrencileri coğrafya konuları hakkında bilgi sahibi olmak istemiştir. MEB Lise 3 coğrafya müfredatı, özellikle sınava hazırlanan öğrenciler için de büyük öneme sahiptir. Lise 3 coğrafya konuları hakkında detaylı bilgiye sahip olmayan kişiler, ders kitabı müfredatına göre hareket etmiştir. Bu durumda 11. sınıf öğrencileri için ders kitabı müfredatı ve kazanımları sıklıkla araştırılan konular arasındadır. Her yıl değişen müfredata yetişemeyen kişiler, 11. Sınıf coğrafya konuları hakkında internetten araştırma yapmıştır. Konuya dair merak edilenler...
Lise 3'e geçiş yapanların merak ettikleri arasında, 11. Sınıf coğrafya konuları yer almaktadır. Sınava hazırlık sürecinde de sıkça araştırılan bu konu, pek çok kişinin kafasını kurcalamıştır. Güncel müfredatı takip edemeyenler için, 11. Sınıf coğrafya müfredatı MEB konuları 1. ve 2. döneme ayrılmıştır. 1. dönem müfredatı ise şu şekildedir;
1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER
2. ÜNİTE: BEŞERî SİSTEMLER
11. Sınıf hazırlık sürecinde olan pek çok kişi, 1. ve 2. dönem coğrafya müfredatı hakkında bilgi sahibi olmak istemiştir. Lise 3 coğrafya konuları için 2. dönem müfredatı şu şekildedir;
2. ÜNİTE: BEŞERî SİSTEMLER
3. ÜNİTE: KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
4. ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM
Lise 3 müfredatında coğrafya konuları da yer almıştır. Sözel bölümler için önemli bir yere sahip 11. Sınıf coğrafya konu başlıkları; doğal sistemler, beşerî sistemler, bölgeler, ülkeler, çevre ve toplum şeklindedir.