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Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:32 Son Güncelleme: 14.10.2022 10:32

11. Sınıf Coğrafya Konuları - MEB Lise 3- 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

11. Sınıf Coğrafya Konuları - MEB Lise 3- 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları 1. Ve 2. Dönem

Lise 3’e geçen kişilerin merak ettikleri arasında, 11. Sınıf coğrafya konuları gelmektedir. Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte MEB lise 3 müfredatının ne olduğu çoğu kişinin aklını kurcalayan bir konudur. Böylece 11. Sınıf öğrencileri için coğrafya ders kitabı müfredatı ve kazanımları önemli bir yere sahiptir. Üniversiteye hazırlananlar için de önemli olan 11. Sınıf coğrafya konuları hakkında merak edilenler, yazımızın devamında sizlerle.

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, 11. sınıf öğrencileri coğrafya konuları hakkında bilgi sahibi olmak istemiştir. MEB Lise 3 coğrafya müfredatı, özellikle sınava hazırlanan öğrenciler için de büyük öneme sahiptir. Lise 3 coğrafya konuları hakkında detaylı bilgiye sahip olmayan kişiler, ders kitabı müfredatına göre hareket etmiştir. Bu durumda 11. sınıf öğrencileri için ders kitabı müfredatı ve kazanımları sıklıkla araştırılan konular arasındadır. Her yıl değişen müfredata yetişemeyen kişiler, 11. Sınıf coğrafya konuları hakkında internetten araştırma yapmıştır. Konuya dair merak edilenler...

11. Sınıf Coğrafya Konuları

Lise 3'e geçiş yapanların merak ettikleri arasında, 11. Sınıf coğrafya konuları yer almaktadır. Sınava hazırlık sürecinde de sıkça araştırılan bu konu, pek çok kişinin kafasını kurcalamıştır. Güncel müfredatı takip edemeyenler için, 11. Sınıf coğrafya müfredatı MEB konuları 1. ve 2. döneme ayrılmıştır. 1. dönem müfredatı ise şu şekildedir;

1. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER

  • EKOSİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİ VE İŞLEYİŞİ
    • Biyoçeşitlilik
    • Ekosistemlerin Unsurları
    • Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
    • Su Ekosistemleri

2. ÜNİTE: BEŞERî SİSTEMLER

  • NÜFUS POLİTİKALARI
    • Ülkelerin Nüfus Politikaları
    • Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Bu Politikaların Etkileri
  • YERLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ
    • Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi
    • Şehirlerin Etki Alanları
    • Türkiye'de Yerleşmeler
  • EKONOMİK FAALİYETLER VE DOĞAL KAYNAKLAR
    • Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler
    • Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörlerinin Ekonomiye Etkileri
    • Doğal Kaynaklar ve Ekonomi
  • TÜRKİYE'DE EKONOMİ
    • Türkiye'nin Ekonomi Politikaları
    • Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı

11. Sınıf 1. ve 2. Dönem Coğrafya Müfredatı

11. Sınıf hazırlık sürecinde olan pek çok kişi, 1. ve 2. dönem coğrafya müfredatı hakkında bilgi sahibi olmak istemiştir. Lise 3 coğrafya konuları için 2. dönem müfredatı şu şekildedir;

2. ÜNİTE: BEŞERî SİSTEMLER

  • Türkiye'de Tarım
  • Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları
  • Türkiye'de Sanayi

3. ÜNİTE: KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

  • KÜLTÜR BÖLGELERİ
    • İlk Kültür Merkezleri
    • Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Dağılışı
    • Türk Kültürü
    • Anadolu'nun Kültürel Özellikleri
  • KÜRESELLEŞEN DÜNYA
    • Küresel Ticaret
    • Turizm
    • Sanayileşme Süreci: Almanya
    • Tarım-Ekonomi İlişkisi
    • Uluslararası Örgütler

4. ÜNİTE: ÇEVRE VE TOPLUM

  • ÇEVRE SORUNLARI
    • Çevre Sorunları ve Türleri
    • Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri
    • Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri
    • Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri
    • Küresel Çevre Sorunları
    • Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı

Lise 3 Coğrafya Konuları

Lise 3 müfredatında coğrafya konuları da yer almıştır. Sözel bölümler için önemli bir yere sahip 11. Sınıf coğrafya konu başlıkları; doğal sistemler, beşerî sistemler, bölgeler, ülkeler, çevre ve toplum şeklindedir.

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11. Sınıf Coğrafya Konuları - MEB Lise 3- 11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)
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