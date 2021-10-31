11. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Kimya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Toplamda 5 ünite olan 11. Sınıf kimya konuları modern atomdan gazlara, sıvı çözeltilerden kimyasal dengeye kadar geniş bir müfredat olarak 2 dönem boyunca öğrencilere anlatılacaktır. İşte, 11. Sınıf kimya müfredatı…

11. SINIF 1. DÖNEM KİMYA KONULARI

1-Modern Atom Teorisi

Atomun Kuantum Modeli

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Periyodik Özellikler

Elementleri Tanıyalım

Yükseltgenme Basamakları

2-Gazlar

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları

İdeal Gaz Yasası

Gazlarda Kinetik Teori

Gaz Karışımları

Gerçek Gazlar

3-Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri

Derişim Bilimleri

Koligatif Özellikler

Çözünürlük

11.SINIF 2. DÖNEM KİMYA KONULARI

3-Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Koligatif Özellikler

Çözünürlük

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

4-Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Tepkimelerde Isı Değişimi Oluşum Entalpisi

Bağ Enerjileri

Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

Tepkime Hızları

Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

5-Kimyasal Denge