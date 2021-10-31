11. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Kimya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Toplamda 5 ünite olan 11. Sınıf kimya konuları modern atomdan gazlara, sıvı çözeltilerden kimyasal dengeye kadar geniş bir müfredat olarak 2 dönem boyunca öğrencilere anlatılacaktır. İşte, 11. Sınıf kimya müfredatı…
11. SINIF 1. DÖNEM KİMYA KONULARI
1-Modern Atom Teorisi
- Atomun Kuantum Modeli
- Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
- Periyodik Özellikler
- Elementleri Tanıyalım
- Yükseltgenme Basamakları
2-Gazlar
- Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
- İdeal Gaz Yasası
- Gazlarda Kinetik Teori
- Gaz Karışımları
- Gerçek Gazlar
3-Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
- Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri
- Derişim Bilimleri
- Koligatif Özellikler
- Çözünürlük
11.SINIF 2. DÖNEM KİMYA KONULARI
3-Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
- Koligatif Özellikler
- Çözünürlük
- Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
4-Kimyasal Tepkimelerde Enerji
- Tepkimelerde Isı Değişimi Oluşum Entalpisi
- Bağ Enerjileri
- Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
- Tepkime Hızları
- Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler
5-Kimyasal Denge
- Kimyasal Denge
- Dengeye Etki Eden Faktörler
- Sulu Çözelti Dengeleri