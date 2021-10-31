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Haberler Eğitim Haberleri 11. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Kimya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:10 Son Güncelleme: 31.10.2021 10:10

11. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Kimya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

11. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Kimya konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

2021-2022 yılı eğitim-öğretim yılında MEB tarafından belirlenen 11. Sınıf kimya konuları 1.  Ve 2. Dönemde toplam 5 ünite çerçevesinde işlenecektir. Peki, 11. Sınıf kimya konuları nedir?

Toplamda 5 ünite olan 11. Sınıf kimya konuları modern atomdan gazlara, sıvı çözeltilerden kimyasal dengeye kadar geniş bir müfredat olarak 2 dönem boyunca öğrencilere anlatılacaktır. İşte, 11. Sınıf kimya müfredatı…

11. SINIF 1. DÖNEM KİMYA KONULARI

1-Modern Atom Teorisi

  • Atomun Kuantum Modeli
  • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
  • Periyodik Özellikler
  • Elementleri Tanıyalım
  • Yükseltgenme Basamakları

2-Gazlar

  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • İdeal Gaz Yasası
  • Gazlarda Kinetik Teori
  • Gaz Karışımları
  • Gerçek Gazlar

3-Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

  • Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri
  • Derişim Bilimleri
  • Koligatif Özellikler
  • Çözünürlük

11.SINIF 2. DÖNEM KİMYA KONULARI

3-Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

  • Koligatif Özellikler
  • Çözünürlük
  • Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

4-Kimyasal Tepkimelerde Enerji

  • Tepkimelerde Isı Değişimi Oluşum Entalpisi
  • Bağ Enerjileri
  • Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
  • Tepkime Hızları
  • Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

5-Kimyasal Denge

  • Kimyasal Denge
  • Dengeye Etki Eden Faktörler
  • Sulu Çözelti Dengeleri
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11. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Kimya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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