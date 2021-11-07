12. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Beden Eğitimi konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem) e1

Birçok öğrencinin büyük bir heyecanla ve severek gördüğü bir ders olan beden eğitimi ve spor hem fiziksel hem de ruhsal olarak öğrenciye büyük katkısı olan bir derstir. Genellikle haftada iki ders olarak görülen beden dersinde hem fiziksel olarak bir çalışma yapılırken hem de teorik olarak sporun geçmişi ve bugünü üzerine konular anlatılmaktadır. 12. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersi müfredatı ile ilgili tüm merak edilenleri derledik…

1. ve 2. Dönem Beden Eğitimi ve Spor Konuları

Hareket yetkinliği/Hareket becerileri

Serbest hareketleri aletle uygular.

Fiziksel etkinlikler yaparak koordinasyonunu geliştirir.

Eğitsel oyunlar planlar.

Planladığı eğitsel oyunu uygular.

Seçili spor dalına özgü ısınma hareketlerini uygular.

Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.

Seçili spor dalına özgü hareketleri açıklar.

Seçili spor dalına özgü temel hareketleri uygular.

Seçili spor dalına özgü etkinliklerde kendisi ve çevresi ile ilgili güvenlik önlemleri alır.

Seçili spor dalına özgü yöresel müzikleri, geleneksel oyunları ve halk danslarını tanır.

Seçili spor etkinliklerini sorumluluk alarak uygular.

Madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıkların sporcular üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.

Aktif ve sağlıklı hayat/Fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri

Fiziksel gelişimi hakkında bilgi almak için periyodik olarak testlere katılır.

Kendisine uygun fiziksel gelişim hedeflerini uygular.

Kendisi için uygun olan serbest zaman etkinliklerine katılır.

Bilinçsiz spor yapmanın sağlık açısından zararlarını açıklar.

Hareketsiz hayatın vücut sağlığı açısından zararlarını açıklar.

Katıldığı sportif etkinliklerde uygun malzemeleri kullanır.

Spor bilinci ve organizasyonları

Spor kültürü edinilmesi açısından sporda "adil oyunun" önemini açıklar.

Dünyadaki spor politikalarının ülkemizdeki spor politikasına etkisini açıklar.

Engelli kavramını açıklar.

Engelli sporu kavramını açıklar.

Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz

Tören ve kutlamalarda yapılan okul içi ve okul dışı etkinliklerde sorumluluk alır.

Cumhuriyet Dönemi'nde Atatürk'ün sporla ilgili aldığı kararları ve spor politikalarını açıklar.

Türkiye'de ve dünyada spor