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Haberler Eğitim Haberleri 12. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Kimya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:10

12. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Kimya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

12. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Kimya konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

12. sınıf kimya dersi öğrenciler için köprüden önce son çıkışın göstergelerinden biridir. Ara sıra keyifli, bazen zorlayıcı, bazen oldukça kolay geçen üç yıllık kimya eğitiminin ardından 12. Sınıf kimya dersi ile öğrenciler lise serüvenini kapatmış olacaklar. ÖSYM’nin sınavlarında da oldukça etkili olan 12. Sınıf kimya konuları yoğun olduğu kadar bir miktar zorlayıcı nitelikte taşımaktadır. Peki, MEB 2021-2022 12. Sınıf kimya konuları nelerdir?

Üniversitede sayısal alandan devam etmek isteyenler için üzerine düşülmesi gereken derslerden biri de kimyadır. Kimya dersi iyi bir çalışma ile üniversite sınavında öğrencilerin ciddi farklar atmasına yardımcı olacaktır. Öğrenciler için oldukça öneme sahip 12. Sınıf kimya konuları de dikkatli bir şekilde üzerinde çalışılması gereken konulardır. İşte, 12. Sınıf kimya müfredatı…

12. SINIF 1. DÖNEM KİMYA KONULARI

1-Kimya ve Elektrik

  • İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
  • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
  • Elektrot Potansiyelleri
  • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
  • Elektroliz
  • Korozyon

2-Karbon Kimyasına Giriş

  • Anorganik ve Organik Bileşikler
  • Basit Formül ve Molekül Formülü
  • Doğada Karbon
  • Lewis Formülleri
  • Hibritleşme-Molekül Geometrileri

12. SINIF 2. DÖNEM KİMYA KONULARI

3-Organik Bileşikler

  • Hidrokarbonlar
  • Fonksiyonel Gruplar
  • Alkoller
  • Eterler
  • Karbonil Bileşikleri
  • Karboksilik Asitler
  • Esterler

4- Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

  • Fosil Yakıtlar
  • Alternatif Enerji Kaynakları
  • Sürdürülebilirlik
  • Nanoteknoloji
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12. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Kimya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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