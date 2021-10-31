12. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Kimya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Üniversitede sayısal alandan devam etmek isteyenler için üzerine düşülmesi gereken derslerden biri de kimyadır. Kimya dersi iyi bir çalışma ile üniversite sınavında öğrencilerin ciddi farklar atmasına yardımcı olacaktır. Öğrenciler için oldukça öneme sahip 12. Sınıf kimya konuları de dikkatli bir şekilde üzerinde çalışılması gereken konulardır. İşte, 12. Sınıf kimya müfredatı…
12. SINIF 1. DÖNEM KİMYA KONULARI
1-Kimya ve Elektrik
2-Karbon Kimyasına Giriş
12. SINIF 2. DÖNEM KİMYA KONULARI
3-Organik Bileşikler
4- Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler