Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:10

12. Sınıf Kimya konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Kimya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

12. sınıf kimya dersi öğrenciler için köprüden önce son çıkışın göstergelerinden biridir. Ara sıra keyifli, bazen zorlayıcı, bazen oldukça kolay geçen üç yıllık kimya eğitiminin ardından 12. Sınıf kimya dersi ile öğrenciler lise serüvenini kapatmış olacaklar. ÖSYM’nin sınavlarında da oldukça etkili olan 12. Sınıf kimya konuları yoğun olduğu kadar bir miktar zorlayıcı nitelikte taşımaktadır. Peki, MEB 2021-2022 12. Sınıf kimya konuları nelerdir?