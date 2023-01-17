1/2 Su Bardağı Ne Demek? Yemek Tarifinde 1 2 Su Bardağı Nasıl Hesaplanır ve Ne Kadardır?

Yemek hazırlıklarında belirli bir dereceye sahip ölçüyü ifade eden 1/2, hemen hemen her yemek tarifinde sıklıkla karşılaşılan bir birim olarak yer alıyor. 1/3, 2/3, 1/4, 3/4 oranları da tariflerde kullanılıyor. Bu oranlar pek çok kişinin aklını karıştırıyor. Eğer siz de 1/2 su bardağı ne demek diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Yemek tarifinde 1 2 su bardağı nasıl hesaplanır ve ne anlama gelir sorularının yanıtını sizin için inceledik.

1 2 Su Bardağı Ne Demek?

Tariflerde en çok kullanılan ölçü değeri 1/2 olarak biliniyor. Bu oranın anlamı ise yarımdır. Yani 1 2 su bardağı un ne kadar diye düşünüyorsanız, yarım bardak demektir. 1/2 bardak, 1/2 kaşık denildiğinde yarım bardak ve yarım kaşık kast ediliyor. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir terim olmasa da, mutfak sanatlarında bu oranlama sıklıkla kullanılıyor.