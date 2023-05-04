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Giriş Tarihi: 4.5.2023 16:56 Son Güncelleme: 4.5.2023 16:58

120 genç istihdamı için sözleşme imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasasını Destekleme Programı (Neet Pro)” isimli AB programına KUDAKA tarafından sunulan ve 120 gencin meslek edinmesini hedefleyen 8 milyon 500 bin TL bütçeli “TRA1 Neets Youth” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
120 genç istihdamı için sözleşme imzalandı

Erzincan, Bayburt ve Erzurum illerinde uygulanacak proje kapsamında bölgede yer alan mesleki eğitim merkezlerinin altyapısı güçlendirilerek söz konusu merkezlerde 120 gencin mesleki eğitimlerini tamamlayıp istihdama katılımları sağlanacak.

Mesleki eğitimlerin yanı sıra; bölgemizde herhangi bir örgün veya yaygın eğitim programına devam etmeyen ve istihdam edilmemiş olan gençlere yönelik alınması gereken aksiyon planları tasarlanacak ve kişisel gelişim, takım çalışması, iletişim, stres yönetimi, iş sağlığı ve iş arama süreçlerine yönelik CV hazırlama teknikleri gibi eğitimleri de almaları sağlanacak.

Bu bağlamda lise ve üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR ortaklığı ile bilgilendirici seminerler düzenlenecektir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 120 kişinin tekstil/hazır giyim sektöründe nitelikli işgücü olarak istihdam edilmesi planlanıyor.

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120 genç istihdamı için sözleşme imzalandı
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