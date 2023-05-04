120 genç istihdamı için sözleşme imzalandı

Erzincan, Bayburt ve Erzurum illerinde uygulanacak proje kapsamında bölgede yer alan mesleki eğitim merkezlerinin altyapısı güçlendirilerek söz konusu merkezlerde 120 gencin mesleki eğitimlerini tamamlayıp istihdama katılımları sağlanacak.

Mesleki eğitimlerin yanı sıra; bölgemizde herhangi bir örgün veya yaygın eğitim programına devam etmeyen ve istihdam edilmemiş olan gençlere yönelik alınması gereken aksiyon planları tasarlanacak ve kişisel gelişim, takım çalışması, iletişim, stres yönetimi, iş sağlığı ve iş arama süreçlerine yönelik CV hazırlama teknikleri gibi eğitimleri de almaları sağlanacak.

Bu bağlamda lise ve üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR ortaklığı ile bilgilendirici seminerler düzenlenecektir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 120 kişinin tekstil/hazır giyim sektöründe nitelikli işgücü olarak istihdam edilmesi planlanıyor.