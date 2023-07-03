120 genç öğretmen diplomalarını aldı

Törenin açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yağmur Çerkez gerçekleştirdi. Mezun öğrenciler adına ise Dilay İnanıroğlu duygularını dile getirdi. Fakülteyi dereceyle tamamlayan öğrenciler, diplomalarını Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın elinden aldı.

Mezun olan genç öğretmenlere seslenen Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, öğrenmenin mezuniyetle bitmediğini hayatın her noktasında devam ettiğini vurgulayarak "Geride bıraktığınız bu hedef; sizin için asla bir son değil. Hayat boyu yeni hedefler edinecek, yeni basamaklar aşmaya devam edeceksiniz. Genç öğretmenler olarak sizler, yaşadığınız toplumun gelişimi için önemli roller üstleneceksiniz. Hayatınızın yeni döneminde başarılarla dolu bir yolculuk ve her zaman mutlu bir gelecek temenni ediyorum" dedi.

Konuşmasına "Uzun yorucu fakat kesinlikle verimli ve ödüllendirici bir yolculuğun son günündeyiz" ifadelerini kullanarak başlayan YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yağmur Çerkez, tüm öğrencileri mezuniyetlerinden dolayı tebrik etti. Doç. Dr. Çerkez, "Toplumlar, geleceğini öğretmenlere emanet eder ve bu işin ne denli önemli olduğunun sizler de farkındasınız. Sizler, bizim geleceğimizi, çocuklarımızı güvenle emanet edeceğimiz bireylersiniz. Belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için ne gerektiğini biliyorsunuz. Kendinizi sürekli geliştirerek, sorunlara çözümler üreterek mesleğinize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet edeceğinize olan inancımız tamdır" diye konuştu.