12’nci sınıflar devamsızlıktan muaf

Depremin vurduğu 10 ili kapsayan devamsızlık kararı Türkiye geneline de yayıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "81 ilde 12'nci sınıf öğrencilerini devamsızlıktan bırakmayacağız" açıklamasında bulundu. Özer, "Öğrenciler rahat bir şekilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlansınlar" dedi. Deprem bölgesinde eğitim gören öğrencilere ilişkin not sistemini de değiştirdiklerini hatırlatan Bakan Özer, 10 ildeki ortaöğretimde tüm çocukları sorumlu ders sayısına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçireceklerini söyledi. Bakan Özer "Deprem bölgesinde 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 3 bin 450 destekleme ve yetiştirme kursu açtık" dedi