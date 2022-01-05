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Giriş Tarihi: 5.1.2022 14:22 Son Güncelleme: 5.1.2022 14:42

17 Ocak’a kadar dersler online

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
17 Ocak’a kadar dersler online

Yakın Doğu Okulları COVID-19 vakaları nedeniyle 6-17 Ocak tarihleri arasında anaokul, ilk, orta ve lise kademelerinde online eğitime geçeceğini açıkladı.

Artan risk nedeniyle Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji'nde anaokul ilk, orta ve lise seviyesinde yarından itibaren uzaktan eğitime geçme kararı alındığı açıklandı. 6 Ocak Perşembe gününden itibaren eğitimi faaliyetlerini online olarak sürdürecek olan okullar, 17 Ocak Pazartesi günü normal eğitime dönecek.

Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada, "COVID-19 vakaları ve bilim insanlarının ülkemizdeki günlük vaka sayısının 2 bine ulaşabileceği yönündeki uyarılarını dikkate alarak Lefkoşa, Yeniboğaziçi ve Girne'de eğitim veren okullarımızda ilk, orta ve lise seviyesinde; 6-17 Ocak tarihleri arasında online eğitime geçme kararı aldık" dedi.

"Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin sağlığı en önemli önceliğimizdir" diyen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, "Sahip olduğumuz teknik altyapı ile online eğitime geçeceğimiz bu dönemde, eğitim faaliyetlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz" diye konuştu.

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17 Ocak’a kadar dersler online
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