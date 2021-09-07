17 yaşındaki öğrenciden büyük başarı: PCR testi cıhazı yaptı

Kütahya'da Fen Lisesi öğrencisi Recep Görkem Akandere (17), evine kurduğu atölyesinde parçalarını ve yazılımını kendisinin hazırladığı, koronavirüs testlerinde kullanılan PCR test cihazı üretti.

Başvurusu üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde işlenmiş numuneler üzerinde yapılan karşılaştırmalı testlerde Akandere'nin 2 bin liraya ürettiği PCR cihazının doğru sonuçlar verdiği tespit edildi.

Akandere, iki cihazı karşılaştırıldığında aynı sonucu aldıklarını belirtip, "Cihazım, piyasadaki diğer cihaza göre işlemi yarım saat erken bitirdi ve sıcaklık kontrol hassasiyeti daha yüksek. Algoritma sayesinde zamandan tasarruf edebiliyoruz" dedi.

ÜNİVERSİTE ONAY VERDİ

12'nci sınıf öğrencisi olan Recep Görkem Akandere, ailesinin de desteğiyle evin bir odasına atölye kurdu. Evdeki 3D yazıcısı ile kendi tasarladığı parçaları birleştirerek, 2 bin liraya PCR cihazı üreten Akandere, testlerin doğruluğu için ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne başvurdu. Üniversitede 2 akademisyen gözetiminde daha önce üzerinde çalışılarak test sonucu alınmış numuneler, Akandere'nin ürettiği PCR cihazında test edildi.

KSBÜ REKTÖRÜ VURAL KAVUNCU VE KÜTAHYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖĞRENCİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ DEDİ

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversresi Rektörü Prof.Dr. Vural Kavuncu ve Kütahya Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'de yaptıkları açıklamada destek vereceklerini ifade ettiler.

KSBU Rektörü Kavuncu şu görüşlere yer verdi: "Fen Lisesi Öğrencisi recep Görkem Akandere'nin buluşu ile hepimiz gurur duduk. Bu başarılı öğrencimizi içtenlikle kutluyorum. Tıp Fakültemizle bağlantılı çalışan ve ürünü PCR cihazının onayını alan bu evladımıza Üniversite olarak teknik destek sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Kütahya Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'de: "Başarılı öğrencimiz Recep Görkem Akandere'nin başka proje çalışmaları da var. Yarın itibarıyla TÜBİTAK'ın davetlisi olarak yarışmalara katılmak üzere Kütahya'dan ayrılıyor. Kendisine her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.