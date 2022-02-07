18 milyon öğrenci için ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı
'na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda 15 günlük ara tatil sonrası 18 milyondan fazla öğrenci bugün ders başı yaptı. 1.5 yıl aradan sonra 6 Eylül 2021'de yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilini tamamladı. 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası ilk ders bugün başladı. Kovid-19 nedeniyle yarıyıl tatiline karantinada giren öğrencilerin de karantina süresi bittiği için tüm sınıflar karantinasız olarak açılmış oldu.
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 pazartesi başlamış, 19 Kasım'da sona ermişti. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan'da yapacak. İkinci dönem ise 17 Haziran cuma günü sona erecek.
Diğer taraftan 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugün itibariyle atandıkları okullarda görevlerine başladı.