1800’ün Asal Çarpanları Nelerdir? 1800 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Asal çarpanları tespit etmenin bazı yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemleri uygulamak için öncelikle çarpanlar ve bölme konusunu iyi bilmek gerekmektedir. Çünkü çarpanlar aynı zamanda sayının pozitif tam sayı bölenleridir. Bu açıdan baktığımızda çarpanlar konusunu iyi bilmek bölme ve bölünebilme hakkında da bize yarar sağlayacaktır.
1800 sayısının pek çok çarpanı bulunmaktadır. Bunun en önemli nedeni sayı değerinin büyük olmasından kaynaklanmaktadır. Buna karşılık sayı değerinin büyük olmasıyla asal çarpan sayısı arasında doğru orantı bulunmamaktadır. Bu çarpanlardan bazıları asal olmaktadır. Bire ve sadece kendisine bölünebilen sayılara ise asal sayılar denilmektedir. Bu bağlamda 1800 sayısının asal çarpanları bulunurken temel 3 yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir:
1800 sayısının asal çarpanlarının nasıl bulunacağından yukarıda bahsetmiştik. Bu yöntemlerden daha çok bölen listesi yöntemi kullanılmaktadır. Gerekli işlemlerin ardından 1800 sayısının asal çarpanları 2,3 ve 5 sayılarıdır. Bu sayılar EBOB EKOK gibi matematik için önemli olan temel konuları çözümlemede oldukça işe yaramaktadır.