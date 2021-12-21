1800’ün Asal Çarpanları Nelerdir? 1800 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Asal çarpanları tespit etmenin bazı yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemleri uygulamak için öncelikle çarpanlar ve bölme konusunu iyi bilmek gerekmektedir. Çünkü çarpanlar aynı zamanda sayının pozitif tam sayı bölenleridir. Bu açıdan baktığımızda çarpanlar konusunu iyi bilmek bölme ve bölünebilme hakkında da bize yarar sağlayacaktır.

1800 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

1800 sayısının pek çok çarpanı bulunmaktadır. Bunun en önemli nedeni sayı değerinin büyük olmasından kaynaklanmaktadır. Buna karşılık sayı değerinin büyük olmasıyla asal çarpan sayısı arasında doğru orantı bulunmamaktadır. Bu çarpanlardan bazıları asal olmaktadır. Bire ve sadece kendisine bölünebilen sayılara ise asal sayılar denilmektedir. Bu bağlamda 1800 sayısının asal çarpanları bulunurken temel 3 yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir:

İlk olarak 1800 sayısının tüm çarpanları tespit edilir. Bu işlemin ardından çarpanlara bakılarak asal olanlar ayırt edilir. Bu işlem 1800 gibi sayılarda oldukça zordur.

İkinci yöntem çarpan ağacı yöntemidir. Bu yöntemde 1800 sayısı en üste yazılır. Bu işlemin ardından oklarla aşağı doğru inilerek 1800'ü bölen en küçük asal sayıyla bölünür. Bu işlem en altta 2 tane asal sayı kalana kadar devam edilir. Tüm bunların sonucunda ise okların gösterdiği asal sayılar, 1800 sayısının asal çarpanlarıdır.

Üçüncü yöntem ise bölen listesi oluşturmaktır. 1800 sayısının sağına büyük bir çizgi çekilir ve çizginin sağına 1800'ü bölen en küçük asal sayı yazılarak bölmeye başlanır. Çizginin solunda bölme işlemleri sonucunda 1 sayısı elde edilene kadar devam edilir. Bu işlemler sonucunda çizginin sağında kalan sayılar 1800 sayısının asal çarpanlarıdır.

1800'ün Asal Çarpanları Nelerdir?

1800 sayısının asal çarpanlarının nasıl bulunacağından yukarıda bahsetmiştik. Bu yöntemlerden daha çok bölen listesi yöntemi kullanılmaktadır. Gerekli işlemlerin ardından 1800 sayısının asal çarpanları 2,3 ve 5 sayılarıdır. Bu sayılar EBOB EKOK gibi matematik için önemli olan temel konuları çözümlemede oldukça işe yaramaktadır.