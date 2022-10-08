185 bin öğretmen ve 210 bin öğrenciye ilk yardım eğitimi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda olabilecek acil durumlar karşısında hazırlıklı olabilmek için tüm öğretmen, yönetici, veli ve öğrencilere verilen ilk yardım eğitimleri, 81 ilde bulunan uluslararası yetkinliğe sahip 83 merkezde devam ediyor. 2 gün süren uygulamalı ilk yardım eğitimlerinde genel ilk yardım bilgileri ile birlikte solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şok, bilinç durumu bozukları, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması, kırık, çıkık, burkulma, donma, zehirlenme, böcek sokması, boğulma gibi pek çok başlıkta hayat kurtaracak müdahaleler öğretiliyor. 2019-2020 yılları arasında 55 bin 460 öğretmen, yönetici ve personel, okullarda olabilecek acil müdahale gerektiren durumlar karşısında yetkili ilkyardımcı sertifikası almışken 2022 yılı başından itibaren 10 ayda ilk yardımcı sertifikası alan öğretmen ve yönetici sayısı 185 bine ulaştı. Okul hemşireleri de bu kapsamdaki eğitimlere dahil edilerek, ilk yardım eğitmeni yetki belgesi aldı. Ayrıca aile okulu projesi kapsamında 20 bin veli ve 210 bin öğrenci de eğitimlerden yararlandı.



'HEDEFİMİZ HER OKULDA 5 ÖĞRETMEN'



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 19 milyondan fazla öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin bulunduğu devasa ölçekli eğitim sisteminde öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin günün büyük bölümünü okullarda geçirdiğine dikkat çekerek, "Kazalar, özellikle çocuklarımızın solunum yollarına yabancı maddelerin kaçması, burunlarına yabancı maddelerin kaçması, yaralanmalar, zehirlenmeler gibi günlük yaşantının bir parçası olan, öngörülemeyen vakalarda hızlı bir şekilde müdahale etmek, okullarımızın çok daha sağlıklı, güvenli ortamlar olması anlamında çok büyük öneme sahip. Bu önemin farkında olarak Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi ilk yardım eğitiminden geçirmeyi hedefledik" dedi.



Bakan Özer, hedeflerinin, her okulda en az 5 öğretmenin ve yöneticinin bu eğitimden geçmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Dolayısıyla 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 500 bin okul yöneticisi ve öğretmenimizin ilk yardım sertifikasına sahip olmasını temin etmek istiyoruz. Şu ana kadar 210 bin öğrencimizin ilk yardım eğitimi almasını sağladık. Burada da hedefimiz yılsonuna kadar 500 bin öğrencimize ulaşmak, ilk yardım kültürünün ve bilgisinin tüm okullarımızda yaygınlaşmasını sağlamak. Bildiğiniz gibi yine Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde aile okulu projesi kapsamında 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu aile okulu projesinin içerisindeki en önemli eğitim kurslarından bir tanesi de ilk yardım eğitimi. Dolayısıyla inşallah bu hedef gerçekleştiği zaman 2022 yılının sonuna kadar da 1 milyon ailemizin ilk yardım eğitiminden geçmesini temin etmiş olacağız" dedi.

