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Haberler Eğitim Haberleri 1.sınıflar ne zaman okula başlayacak ve uyum haftası zorunlu mu? MEB okula uyum haftası tarihleri 2021 2022
Giriş Tarihi: 24.8.2021 12:02

1.sınıflar ne zaman okula başlayacak ve uyum haftası zorunlu mu? MEB okula uyum haftası tarihleri 2021 2022

1.sınıflar ne zaman okula başlayacak ve uyum haftası zorunlu mu? MEB okula uyum haftası tarihleri 2021 2022

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim takvimine göre okullar 6 Eylül’de açılacak. Yayınlanan takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak olup 1-3 Eylül arasında yapılacak uyum eğitimlerinin esasları belirlendi. Öğrencilerin okula ısınması ve adapte olabilmesi için diğer sınıflardan daha erken başlayan anasınıfı ve 1. Sınıflar için hazırlıklar devam ediyor. Peki 1.sınıflar ne zaman okula başlayacak ve uyum haftası zorunlu mu? MEB okula uyum haftası tarihleri 2021 2022

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. İlkokul 1. Sınıflar okula adapte olabilmeleri için okula diğer sınıflardan bir hafta erken başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi konuya yönelik araştırmalarına ise hız kazandırdı. Peki 1.sınıflar ne zaman okula başlayacak ve uyum haftası zorunlu mu? MEB okula uyum haftası tarihleri 2021 2022

1.SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK VE UYUM HAFTASI ZORUNLU MU?

İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.

ANASINIFI VE 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN?

Anasınıfı ve 1. Sınıf kayıtları, okula başlama yaşı gelen öğrencilerin kayıtlı olduğu ikamet adresine göre sistem üzerinden otomatik gerçekleştiriliyor. Yalnızca çocukla ilgili gereken bilgilerin toplanması için velilerin okulun talep ettiği evrakları teslim etmesi gerekiyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Diğer sınıflar ise 6 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim yılına başlayacak, 21 Ocak 2022'de ise birinci dönem son bulacak. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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1.sınıflar ne zaman okula başlayacak ve uyum haftası zorunlu mu? MEB okula uyum haftası tarihleri 2021 2022
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