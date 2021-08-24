İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. İlkokul 1. Sınıflar okula adapte olabilmeleri için okula diğer sınıflardan bir hafta erken başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi konuya yönelik araştırmalarına ise hız kazandırdı. Peki 1.sınıflar ne zaman okula başlayacak ve uyum haftası zorunlu mu? MEB okula uyum haftası tarihleri 2021 2022
İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.
Anasınıfı ve 1. Sınıf kayıtları, okula başlama yaşı gelen öğrencilerin kayıtlı olduğu ikamet adresine göre sistem üzerinden otomatik gerçekleştiriliyor. Yalnızca çocukla ilgili gereken bilgilerin toplanması için velilerin okulun talep ettiği evrakları teslim etmesi gerekiyor.
Diğer sınıflar ise 6 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim yılına başlayacak, 21 Ocak 2022'de ise birinci dönem son bulacak. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.