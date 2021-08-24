İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. İlkokul 1. Sınıflar okula adapte olabilmeleri için okula diğer sınıflardan bir hafta erken başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi konuya yönelik araştırmalarına ise hız kazandırdı. Peki 1.sınıflar ne zaman okula başlayacak ve uyum haftası zorunlu mu? MEB okula uyum haftası tarihleri 2021 2022