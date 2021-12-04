2. Dünya Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir? - İkinci Dünya Savaşı Tarihi Ne Zaman Başladı Ve Bitti?

Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda yapılan antlaşmalardan doğan memnuniyetsizlikler yeni bir savaşa daha neden olmuştur. Bu savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmiştir. İkinci Dünya Savaşı, 1939 – 1945 yılları arasında sürmüş ve büyük bir kıyıma neden olmuştur. Peki, İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? 2. dünya savaşı ne zaman başladı ve bitti? İşte 2. dünya savaşı nedenleri, sonuçları ve tarihi...
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLMUŞTUR?
Bu savaşa katılan devletler şöyle;
Müttefik Devletler
- Fransa
- Amerika
- Birleşik Krallık
- Sovyetler Birliği
Mihver Devletler
2. DÜNYA SAVAŞININ NEDENLERİ NELERDİR?
- I. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerin ağır şartlar içeren anlaşmaları imzalamaya mecbur bırakılması II. Dünya
- Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda çıkar kavgaları yeni harita sınırları oluştururken, etnik parçalanmaları da beraberinde getirdi.
- Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları çıkar ilişkilerinde Almanya ve İtalya devletlerinin aleyhine olunca, bu iki devlet saldırgan olmuştur.
- Japonya'da Asya kıtasında Avrupalı istilasına izin vermek istemeyince savaş kaçınılmaz olmuştur.
SAVAŞIN GELİŞİMİ
- İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşarak "Üçlü Mihver" grubunu kurmuşlardır.
- Almanya'da iktidara gelen nazi yönetimi, üstün Alman ırkı, düşüncesini savunmuş, Versay Barış Antlaşmasını tanımadığını ilan etmiş ve işgallere başlamıştır.
- Avusturya ve Çekoslovakya Alman işgaline uğramıştır.
- Mihver Grubuna karşı, İngiltere ve Fransa "Müttefik Devletler" grubunu kurmuşlardır. Bu gruba daha sonra Rusya ve ABD'de katılmıştır.
- Almanya, Rusya ile tarafsızlık anlaşması imzalamış ve 1939 yılında Polonya'ya savaş açmıştır. İngiltere ve Fransa, Polonya'ya güvence vermişler, Polonya da Almanya'ya savaş ilan etmiş, böylece II. Dünya Savaşı başlamıştır.
- Savaşın başlamasıyla Almanya işgal ettiği Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır.
- Daha sonra Almanlar; Danimarka, Norveç, Hollanda ve Fransa'yı işgal etmiştir.
- İtalya ise Arnavutluk'u işgal etmiş, Yunanistan'a saldırmış fakat başarılı olamamıştır.
- Bunun üzerine Almanya, Balkanlara yönelmiş,Macaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'yı işgal etmiştir.
- Almanların Balkanları tehdit etmesi üzerine Rusya, müttefik grubuna geçmiştir.
- Japonların ABD'nin Pearl Harbour üssüne saldırması üzerine ABD de Müttefik Grubunda savaşa katılmıştır
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONUÇLARI
- Savaşı demokrasiyi savunan ülkeler kazanmıştır.
- Savaş sonrasında sömürgecilik faaliyetleri azalmıştır.
- Birleşmiş Milletler kurulmuştur.
- Rusya, Balkanlar'da güç kazanmıştır.
- Türkiye, ABD gücüne yaklaşmıştır.
- Almanya ikiye bölünmüştür.
- İngiltere ve ABD desteğiyle 1948 yılında Filistin'de İsrail Devleti kurulmuştur.
- Devletler arasında rekabetler devam etti.
- Varşova Paktı ve NATO kuruldu.
- Dünya barışının korunması için insan hakları sözleşmeleri yayınlandı. Savaşı'nın başlamasının başlıca nedenidir.