‘Sınavla uğraşmayın becerileri geliştirin’

Liseye girişte TEOG
'un yerini alacak olan Lise Kayıt Sistemi
(LKS
) soru işaretlerini beraberinde getirdi. LKS'de öğrenciler tercihleri doğrultusunda ve okul başarı puanına göre evlerine yakın okullara yerleştirilecek. Yaklaşık 600 köklü liseye ise sınav
la öğrenci alınacak. Yeni sistemin en çok merak edilen diğer detayları ise şöyle:
10 SORUDA LİSEYE GİRİŞ
1- Adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılacak?
Milli Eğitim
Bakanlığı'nın (MEB
) eğitim bölgelerine göre belirlediği okul listeleri öğrencilerin e-okul sistemine tanımlanacak. Her öğrenci ve velisi eğitim bölgesine göre kendine tanımlanmış okullardan 5'ini seçecek. Öğrenciler bu istek sırasına göre yerleştirilmeye çalışılacak. Öğrenci istediği okulda yeterli kontenjan varsa koşulsuz yerleştirilecek. Eğer o okulu isteyen öğrenci sayısı kontenjandan fazla ise öğrenci ikinci sıradaki okula, orada da aynı durum varsa 3'üncü 4'üncü ve 5'inci tercihine yerleştirilmeye çalışılacak. Hepsinde aynı durum olursa öğrenci 5'inci sırada istediği okula yerleştirilecek. Bunun için sınıf veya kontenjan açılacak. Hatta o okulda ikili öğretime geçilebilecek. Hiçbir öğrenci tercihi dışında okula yerleştirilmeyecek.
2- Sınavla herhangi bir köklü liseye yerleşemeyen öğrencinin durumu ne olacak?
Puanı bu liselere yerleşmek için yetmeyen öğrenci daha önce adrese dayalı sistemde yaptığı 5 tercihten birine yerleşecek.
3- Sınavla öğrenci alacak liseler nasıl belirlenecek?
Bu okullar zaten belli. Bütün devlet fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve sayıları 50 civarında olan proje liseler bu kapsamda yer alıyor. Bu okulların listesi internette mevcut. Bu okullara yeni okullar eklenmeyecek.
4- Sınavda soru dağılımı nasıl olacak?
15 Türkçe, 15 sosyal bilgiler, 15 matematik ve 15 fen bilimleri olmak üzere toplam 60 soru sorulacak.
ZAMANI BOŞA HARCAMAYIN
5- Sınav TEOG'dan farklı olarak 6, 7, 8'inci sınıf müfredatını kapsayacak. Öğrenciler nasıl bir çalışma programı takip etmeli?
Müfredatta konular birbirinin devamı yani sarmal olduğu için 8'inci sınıf konusunu bilen öğrenci geriye dönük de o konuyu bilecektir. Bu açıdan sorun olmayacaktır. Ancak bu sınava girme konusu tekrar tekrar düşünülmeli. Çünkü bu okullar arasında tercih edecekleri yoksa, sınavla uğraşmak yerine başka beceriler kazanmak ve sosyal aktivitelerde bulunmak, zamanı boşa harcamamak adına daha doğru olacaktır.
6- Eğitim bölgeleri hangi kriterlere göre oluşturulacak?
Nüfusu 30 binden küçük olan ilçeler tek bir eğitim bölgesi olarak tanımlanıyor. Eğitim bölgelerinin bir kısmı genişleyecek. Her lise türünden en az birer tane olmak koşuluyla yeni eğitim bölgeleri oluşturulacak. Eğitim bölgeleri oluşturulurken ortaokul mezunlarının yıllık sayıları dikkate alınacak.
7- Bazı lise türleri olmayan ilçeler için nasıl bir çözüm bulunacak?
Eğer o bölgede başka türlerde lise sayısı fazla ise bir tanesi Anadolu Lisesi'ne dönüştürülecek. Eğer küçük bir ilçe ise çok programlı liseler oluşturulacak.
6 AY ÖNCE TAŞINMA ŞARTI
8- Farklı adres gösterme nasıl önlenecek?
Öğrencinin o okul bölgesine geçişi için en az 6 ay öncesine ait ikametgâh göstermesi, MERNİS sisteminde kayıt olması, bu işlem için il, ilçe nüfus müdürlüğüne kayıt olması gerekiyor. Muhtarlıktan bu işlem yapılamıyor.
9- Sınavda yerleştirme puanı nasıl hesaplanacak?
Ortaöğretim puanı yine kullanılacak. Ancak yerleştirme puanına ne kadar etkili olacağı henüz netleşmedi. Büyük ihtimalbu oran TEOG'da olduğu gibi yüzde 70 sınav, yüzde 30 ortaöğretim başarı puanından oluşacak.
10- Özel okullar kendi sınavını yapacak mı?
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, isterlerse özel okulların kendi sınavını yapabileceğini açıkladı. Türkiye Özel Okullar Derneği MEB'in düzenleyeceği meekezi sınava tabi olacaklarını belirtti. Sınavla öğrenci alacak özel okullar merkezi sınavdan alınan puanları kullanacak.