10 soruda YKS rehberi

Üniversiteye giriş sınavları Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) olarak değiştirilerek daha yalın bir sisteme dönüştürüldü. Yeni sistem deki en dikkat çeken değişiklik, puan türlerinin azalması oldu. Daha önce 18 olan puan türleri, ilk oturumda yapılacak ve iki yıllık bölümlere yerleştirmede kullanılacak Temel Yeterlilik Testi ( TYT ) ile birlikte 5'e indirildi. Tıp ya da mühendislik okumak isteyen bir aday sayısal testin ağırlığının yüzde 60 olacağı Sayısal Puan'la (SAY) tercih yapacak. Hukuk, işletme gibi bölümlerse Eşit Ağırlıklı Puan türüyle (EA) öğrenci alacak. Sözel ağırlıklı bölümler de Sözel Puan türüyle (SÖZ) aday kabulü yapacak.Her puan türünde ilk oturumda girilen TYT'nin ağırlığı yüzde 40 hesaplanacak. Özetle geçmişte kim hangi bölüm için hangi derslere ağırlık veriyorsa yeni sistemde de aynı şey geçerli olacak. Sınavın diğer teknik detayları ise şöyle:Öğrencinin çalışma stilinde bir değişiklik gerekmeyecek. Eleme değil, seçme ve yerleştirme odaklı bir sistem öngörülüyor. Adayların paniğe kapılmalarına gerek yok.Sınavın içeriği aynı olacak. Ne şimdiye kadar yapılan çalışmalar ne de alınan kitap ve dokümanlar çöpe atılmayacak. Bundan sonra da aynı yöntemle çalışmaya devam edecekler. Sistemin karmaşık yapısı daha yalın hale getirildi. Kısaca öğrencinin lehine bir değişim oldu.Geçmişte kim hangi bölüm için hangi derslere ağırlık veriyorsa yeni sistemde de aynı şey geçerli olacak. Matematik soruları her bölüm için belirleyici olmaya devam edecek. Tıp isteyen matematiğin yanı sıra fen bilimlerine, mühendislik isteyen adaylar fizik ve kimyaya çalışacak. Hukuk gibi bölümleri hedefleyen adaylar ise eski sistemde olduğu gibi sosyal bilimler derslerine ağırlık vermeli.Tıp, mühendislik, hukuk gibi bölümlerde baraj uygulaması devam edecek. Ancak puan türleri azaldığı için bu sıralamaların değerleri değişecek. Örneğin eski sistemde 40 bin olan tıp barajının yeni sistemdeki karşılığı 70 binlerde olacak. Ancak bu başarı sıralamasının düşürüldüğü anlamına gelmiyor. Yeni sıralamalar geçmiş sisteme eşdeğer şekilde hesaplanacak.Fen bilim dalları ile sosyal bilimlerin birinci oturumda etkinliği kalmamıştı. Cumhurbaşkanı bu konuda da uyarıda bulunarak öğrencilerin temel bilimlere teşvik edilmesi gerektiğini bildirmişti. Bu öneri doğrultusunda TYT sınavındaki matematik ve Türkçe sorularına 20 fen bilimleri, 20 de sosyal bilimler sorusu eklendi. Sınavın süresi 135 dakika olacak. Her soru başına ortalama 1.125 dakika süre verilecek. Böylece adaylar süre sıkıntısı yaşamamış olacak.23 Haziran cumartesi günü yapılacak birinci oturumdan elde edilecek puanlar iki yıllık ön lisans bölümlerine geçiş için kullanılacak. Bu sınavdan elde edilen puan iki yıl geçerli.Birinci oturumda 40 matematik, 40 Türkçe, 5 coğrafya, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih, 6 biyoloji, 7 fizik, 7 kimya sorusu sorulacak. TYT 23 Haziran sabahı, ikinci oturum 24 Haziran sabah, dil sınavı da 24 Haziran öğlen yapılacak. Böylelikle YKS iki günde tamamlanacak. Daha önceki sistemde sınavın aynı günde iki oturum şeklinde yapılacağı açıklanmıştı. Gelen talepler doğrultusunda sınav iki güne yayıldı.TYT'nin katkısı yüzde 40, sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil alanlarındaki testlerden elde edilecek puanların katkısı yüzde 60 olacak.İkinci oturumdaki Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 24 Türk dili ve edebiyatı, 10 tarih, 6 coğrafya olacak. Sosyal bilimler-2'de ise, felsefe grubunda (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinde 6, coğrafya-2'de 11, tarih-2'de 11 soru yer alacak. Fen bilimlerinde ise 14 fizik, 13 kimya, 13 biyoloji sorusu çıkacak.Her iki oturumda da birer kitapçık dağıtılacak. Böylece aday istediği testten başlayarak verimli bir şekilde zamanı kullanabilecek.