Liseye kayıtta 3 yenilik

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği liseye geçiş sisteminde 3 yeni karar alındı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıkladığı liseye geçiş sistemine ilişkin ayrıntılar netleşti. Bu sene sınava girecek olan öğrencinin, 6 ve 7'inin müfredatına hazırlıklı olmadığı eleştirileri üzerine bakanlık bir kereye mahsus sadece 8'inci sınıf müfredatını sormaya karar verdi.
HORMONLU NOT ÖNLEMİ
Sınavda sorulacak soru sayısını yeniden değerlendirmeye alan bakanlık ayrıca sorulacak derslerin içeriklerini netleştirdi. Sınavda Türkçe, matematik, fen, sosyal bilimler, din kültürü ve ahlak bilgisi olmak üzere temel zorunlu derslerden soru sorulacak. Tartışılan bir diğer konu ise okul başarı puanının sınava etkisiydi... Hormonlu not olmaması için okul başarı puanını oransal olarak eklemek yerine sınavda bir eşitlik olması durumunda okul başarı puanı üstünlüğüne bakılmasını planlıyor. Fakat bu konuyla ilgili son karar henüz verilmedi.
DOĞRU BİLİNEN 4 YANLIŞ
1-
TBMM bütçe görüşmelerinde
gündeme gelen,
artık Hakkârili
bir öğrencinin
İstanbul
Kabataş
Lisesi'nde okuyamayacağı
iddiaları ise gerçeği
yansıtmıyor.
Yeni modelde,
sınava giren
öğrenci farklı
illerden istediği
5 okulu tercih
edebilecek.
2-
Mahalledeki okula kayıtla ilgili
olarak '6 ay adres
değiştirilemeyecek'
gibi iddialar ise
kamuoyunda sınava
ilişkin olumsuz
algı ve paniğe neden
oluyor. Anayasal
bir hak olan seyahat
özgürlüğüne
kısıtlama olması
söz konusu değil.
İlkokul ve ortaokulda
olduğu gibi aileler
istediği zaman
taşındıkları yere
nakil yapabilecek.
3-
Eğitim bölgelerinin
4-5 kilometre
mesafeyle
sınırlandırması
gibi bir durum
da söz konusu
olmayacak.
Her eğitim
bölgesi,
öğrenci sayısı
ve öğrencilerin
okul
türü talapleri
göz önünde
bulundurularak
uyarlanacak.
4-
'Fen
Lisesi manzaralı ev" satışı, aileleri ve velileri yanıltıyor. Fen lisesi
nin yakınında ev tutmaya gerek yok zira zaten çok talep gören bu liseler sınavla alım yapacak. Sınavsız alım yapan liselerin ise ortalaması birbirine benzer olacağı için adres ya da nüfus taşınması da beklenmiyor.