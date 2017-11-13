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'den tercih duyurusu

AA

Eğitim Haberleri

Giriş Tarihi: 13.11.2017 18:20 Güncelleme Tarihi: 13.11.2017 18:37
ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (), Kamu Personel Seçme Sınavı () puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, yarından itibaren 'a kadar alınacak.

'nin internet sitesinden, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için -2017/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı.

Buna göre, adaylar tercihlerini yarından itibaren 'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek.

İnternetten tercih gönderme işlemleri, 23 Kasım 2017 gecesi saat 23.59'da sona erecek.

Adayların, ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihli 2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/önlisans oturumlarından birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili puanı almış olmaları gerekecek.

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ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu
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