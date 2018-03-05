Emine Erdoğan: Okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Okuryazarlık Seferberliği"ne ilişkin, "Kampanyanın açıklandığı son bir aylık süreçte kurslara başvuranların sayısı 270 bini geçmiştir. İnanıyorum ki 2,5 milyon vatandaşımızın tümü, süreç içinde bu seferberliğe katılacak, ülkemizde okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmayacaktır." dedi.

Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Okuryazarlık Seferberliği" açılış programına katılan Emine Erdoğan, kız çocuklarının eğitimi için 15 yıl önce "Haydi Kızlar Okula" isimli seferberlik başlatıldığını, binlerce kızın eğitim yuvalarına yönlendirildiğini hatırlattı. Erdoğan, bu seferberliğin sadece bir eğitim kampanyası değil, aynı zamanda bir sosyal dönüşüm seferberliği olduğunu belirtti.

Kızları erken yaşta evlilikten, çocuk işçiliğinden koruyacak güvenli limanın eğitim yuvaları olduğunu vurgulayan Erdoğan, böylece 350 bin kız çocuğuna aydınlık bir geleceğin yolunun açıldığını aktardı.

Emine Erdoğan, 2008'de ismini koyduğu "Ana kız okuldayız" kampanyası ile eğitim alma imkanı olmayan kadınlar için seferberlik başlatıldığını ifade ederek, bu kampanyanın sonunda 1 milyon 832 bin kadına sertifika verildiğini söyledi.

Milletin okuma yazma seferberliği konusunda son derece hassas olduğunu dile getiren Erdoğan, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan eğitim kampanyalarının büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Son 15 yıllık dönemdeki yoğun çabalarla eğitim alanında önemli kazanımlar elde edildiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, bütçede 2002'de eğitime 11 milyar liralık pay ayrıldığını, 2017'de bunun 122 milyar olduğunu belirtti.

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarıldığını, temel eğitimde kızların okullaşma oranı ile erkek öğrencilerin okullaşma oranı arasında bir fark bulunmamasının da sevindirici olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, "Ortaokulda kızlarımızın okullaşma oranı yüzde 99,12 iken erkek öğrencilerimizin oranı yüzde 99,33'dür. Özellikle kız çocuklarının okullaşması konusundaki çağrılara duyarlılıkları nedeniyle tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"YÜZDE YÜZ OKUR YAZAR BİR TOPLUM OLACAĞIZ"

Türkiye'de örgün eğitim çağını geçen 14 yaş üzeri nüfusun yüzde 4'ünün okuma yazma bilmediğine işaret eden Erdoğan, yani yaklaşık 2,5 milyon vatandaşın bindiği otobüsün, aldığı ilacın adını okuyamadığını aktardı.

Emine Erdoğan, "Resmi olarak bugün başlattığımız bu seferberlikle ülkemizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak. Yüzde yüz okur yazar bir toplum olacağız." dedi.

Geçen şubat ayında Müge Anlı'nın çağrısıyla ATV'deki "Tatlı Sert" programına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katılarak kampanyaya desteklerini açıkladıklarını anımsatan Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları neticesinde kursların bugün resmi olarak başlatıldığını söyledi.

Emine Erdoğan, okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşları kampanyaya davet ederek, "Özellikle gündelik telaşlar içinde daha önce böyle bir imkanı olmayan evde, işte, tarlada, fabrikada ter döken emektar kadınlarımızın bu imkanı değerlendirmelerini rica ediyorum. Yaşınız kaç olursa olsun bu fırsatı kaçırmayın. Sadece 8 haftalık bir kurs hayatınızı değiştirebilir. İnanıyorum ki bu dahi ileri hedefler için basamak olacak. Birçok kardeşimiz ileride ilkokul denkliğinde bir diplomaya da sahip olacaklardır." ifadelerini kullandı.

"Okuma ihtiyacı barut gibidir. Bir kere tutuşunca artık onu söndüremezsiniz." sözünü aktaran Erdoğan, ilk emri "Oku" olan bir dinin mensupları olarak bu çağrının cevapsız kalmayacağına inandığını söyledi. Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kampanyanın açıklandığı son bir aylık süreçte kurslara başvuranların sayısı 270 bini geçmiştir. İnanıyorum ki 2,5 milyon vatandaşımızın tümü süreç içinde bu seferberliğe katılacak, ülkemizde okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmayacaktır. İnşallah bundan sonrası eğitim alanında kaliteyi artırmaya yönelik kampanyalar olacaktır. Artık ülkemiz gücünü perçinleyecek yeni hedeflere odaklanmada daha yüksek eğitim standartlarına talip olmalı. Okuma yazmanın ötesinde nitelikli bir okur yazar toplum olma yolunda hızla ilerlemeliyiz."

Türkiye'nin genç nüfusu, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel zenginliğiyle uzun vadeli hedefleri bulunan bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, bilgi teknolojilerinin yepyeni bir dünyaya çağırdığı bir dönemde, eğitim alanında toplumca çok daha nitelikli adımlar atılacağını belirtti.

Erdoğan, kampanyaya öncülük eden Müge Anlı'ya, ATV ve Turkuvaz Medya yönetimine, Milli Eğitim Bakanlığına ve bu seferberlikte "Ben de varım." diyen vatandaşlara şükranlarını sundu.

Sekiz haftanın sonunda sertifika sevincini de beraber paylaşma temennisinde bulunan Erdoğan, kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Emine Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, daha sonra okuma yazma seferberliğine katılan kadınların bulunduğu sınıflarına ziyarette bulunarak, kursiyerlerle sohbet etti.