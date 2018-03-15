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2018 TUS sonuçları açıklandı! TUS sonuçları sorgulama...

25 Şubat tarihinde yapılan 2018 TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı! Binlerce öğrenci TUS sonuçlarını büyük bir merakla bekliyordu. Adaylar TUS sonuçlarını ÖSYM üzerinden sorgulayabilecekler.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 17:05
2018 TUS sonuçları açıklandı! TUS sonuçları sorgulama...

Adaylar, 2018 TUS sonuçlarını T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kontrol edebilecekler.

TUS SONUÇLARI SORGULA - TIKLA -

ÖSYM tarafından 25 Şubat 2018'de yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-TUS 1'inci Dönem ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2018-STS Tıp Doktorluğu 1'inci Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Soru iptali ile ilgili mahkemeye herhangi bir başvuru olmadığı ve hiçbir sorunun iptal edilmediği öğrenilirken, sınav sonuçları planlandığı gibi bugün açıklandı.

Adaylar, sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

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2018 TUS sonuçları açıklandı! TUS sonuçları sorgulama...
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