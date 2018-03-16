Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Eğitim Haberleri > AÖF sınav tarihleri değişti! İşte yeni AÖF sınav tarihleri...

AÖF sınav tarihleri değişti! İşte yeni AÖF sınav tarihleri...

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan son dakika açıklamasında AÖF sınav tarihlerinin değiştiği açıklandı! AÜ Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavları 26-27 Mayıs'ta yapılacak!

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 12:04
AÖF sınav tarihleri değişti! İşte yeni AÖF sınav tarihleri...

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavları yapılan değişiklikle 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamada, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ve ilk defa gerçekleştirilecek Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Sınav tarihlerinin, Milli Eğitim Bakanlığınca 2-3 Haziran olarak yeniden belirlendiği kaydedildi.

Bu nedenle 2-3 Haziran'da yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF sınav tarihleri değişti! İşte yeni AÖF sınav tarihleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN