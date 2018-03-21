Miniklerden büyük icatlar

BUGÜN NELER OLDU

Bir özel okul tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "İcatlar-Mucitler" etkinliğinde anaokulu öğrencileri büyük mucitlere taş çıkardı. Büyüdüğünde veteriner olacağını söyleyen Arya Kılıç aç kalmasınlar diye sokak hayvanlarına yemek veren makine icat etti. Güneş enerjisiyle çalışan icadını minik mucit "uzat elini onlarda yaşasın" sloganıyla anlattı. Rozerin Turhan kuşlar yerdeki sakızları ekmek sanıp yedikleri için sakız gagalarına yapışıyor ve nefessiz kalıyorlar diye sakız toplayan robot kuş tasarladı. Küçük mucitlerden Kayra Doğan yağmur sularının boşa gitmemesi için yağmur suyunu değerlendirme mekanizması yaptı. AREL Koleji'nde düzenlenen etkinliklerle anaokul öğrencilerinin hayal gücünün daha çok gelişmesi hedefleniyor.