Son dakika: EGM POMEM başvuru süresini uzattı! POMEM başvuruları ne zaman sona eriyor? Polis alımında başvuru şartları neler?

ANKARA (AA) - 22. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ön başvuruları, yoğun talep nedeniyle 30 Mart'a kadar uzatıldı.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, 22. Dönem POMEM ön başvuru işlemlerinin daha önce 12-23 Mart tarihlerinde yapılacağının açıklandığı hatırlatıldı.

Başvuru yapacak adaylardan ön başvuru süresinin uzatılmasıyla ilgili yoğun talep gelmesi nedeniyle 22. Dönem POMEM ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 30 Mart'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖN Lisans ve Lisans alanında gerçekleştirileceği duyurulan 10 bin polis alımı başvurusu, E Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru için E Devlet kapısına giriş şifresini temin edecek olan gençler, daha sonrasında POMEM'in ön başvuru ücretini yatıracak. Bu aşamadan sonra başvurular temin edilen E Devlet şifresi ile kolayca gerçekleştirilebilecek. Eğer E Devlet şifresine sahipseniz ve ön başvuru ücretini yatırdıysanız lütfen başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki linke tıklayın. Polis alımı başvurusu, 12-23 Mart tarihleri arasında E-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 12 Mart 2018 saat 09:00'dan 23 Mart 2018 saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "22. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacaktır. Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. Halkbank'ın internet bankacılığından ve diğer bankaların, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.)

Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında "sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu" istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, "22.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI" için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.