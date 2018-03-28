Emine Erdoğan’dan seferberlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine
Erdoğan, 1 Şubat'ta himayesinde
başlatılan okuma
yazma seferberliğine bugüne
kadar 400 bin kişinin
başvurduğunu bildirdi.
Twitter'daki resmi hesabından
açıklama yapan Erdoğan
projenin devam ettiğini
hatırlatarak "Hedefimiz,
ülkemizdeki 2,5 milyon
okuma yazma bilmeyen
sayısını sıfıra indirmek ve
yüzde 100 okur yazar bir
toplum olmak" dedi. Milli
Eğitim Bakanlığı'nın mobil
uygulamalarla vatandaşlara
okuma yazmayı öğrenmesi
ve pekiştirmesi imkanını
sağladığını hatırlatan
Erdoğan okuma yazma bilmeyen
vatandaşları temel
eğitimdeki bu son seferberliğe
bir kez daha davet etti.