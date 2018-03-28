Emine Erdoğan’dan seferberlik çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi EmineErdoğan, 1 Şubat'ta himayesindebaşlatılan okumayazma seferberliğine bugünekadar 400 bin kişininbaşvurduğunu bildirdi.Twitter'daki resmi hesabındanaçıklama yapan Erdoğanprojenin devam ettiğinihatırlatarak "Hedefimiz,ülkemizdeki 2,5 milyonokuma yazma bilmeyensayısını sıfıra indirmek veyüzde 100 okur yazar birtoplum olmak" dedi. MilliEğitim Bakanlığı'nın mobiluygulamalarla vatandaşlaraokuma yazmayı öğrenmesive pekiştirmesi imkanınısağladığını hatırlatanErdoğan okuma yazma bilmeyenvatandaşları temeleğitimdeki bu son seferberliğebir kez daha davet etti.