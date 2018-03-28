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’dan seferberlik çağrısı

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Şubat'ta himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliğine bugüne kadar 400 bin kişinin başvurduğunu bildirdi. Twitter'daki resmi hesabından açıklama yapan Erdoğan projenin devam ettiğini hatırlatarak "Hedefimiz, ülkemizdeki 2,5 milyon okuma yazma bilmeyen sayısını sıfıra indirmek ve yüzde 100 okur yazar bir toplum olmak" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mobil uygulamalarla vatandaşlara okuma yazmayı öğrenmesi ve pekiştirmesi imkanını sağladığını hatırlatan Erdoğan okuma yazma bilmeyen vatandaşları temel eğitimdeki bu son seferberliğe bir kez daha davet etti.
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Emine Erdoğan’dan seferberlik çağrısı
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