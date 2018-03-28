Gökyüzü milli mucitlerini arıyor

Türkiye'de milli teknoloji üretme konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul
'a yoğun ilgi nedeniyle başvurular 15 Nisan'a kadar uzatıldı. Türkiye'nin en kapsamlı teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak olan TEKNOFEST İstanbul, 20-23 Eylül 2018'de İstanbul Yeni Havalimanı (İGA) yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Yarışmalara, ortaokul öğrencilerinden yüksek lisans mezunlarına uzanan geniş bir yaş grubunun başvuruları kabul ediliyor. Konuyla ilgili çok sayıda sanayi, üniversite, kamu kurumları ve STK'ların destek verdiği TEKNOFEST İstanbul için tam bir altyapı seferberliği oluşturuldu. Festival yarışmalarla da sınırlı kalmayacak. Halka açık olacak TEKNOFEST İstanbul'da Türk Yıldızları ve Solo Türk
'ün yer alacağı havacılık gösterileri, çocuk ve gençlere yönelik aktiviteler de yer alacak. Festival teknoloji girişimleri ve yatırımcıların bir araya geleceği uluslararası girişim zirvesine de ev sahipliği yapacak. Festivalin öncülüğünü yapan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, ilk kez böyle bir yarışma bütününü toplumun önüne çıkardıklarını belirterek "Festivale tüm aileleri davet ediyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin başarısını hep birlikte alkışlayalım" dedi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Haluk Bayraktar ise, "İlk defa bu sayıda kurum ve kuruluş bir araya gelerek, bu büyüklükte bir iş için çaba ortaya koydu. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde önemli rol oynayan bu kuruluşlar, TEKNOFEST kapsamında paydaş olarak bir araya geldi. Her bir kurum büyük bir heyecan ve istekle, çocukların, gençlerin festivale katılımını bekliyor" diye konuştu. İLKLER YARIŞACAK
Festivalde toplam 12 dalda yarışma düzenlenecek. Dünyada henüz aktif olarak uygulanmayan bir teknoloji olan Savaşan İHA
kategorisi yarışmanın en iddialı kategorilerinden biri olacak. Birbirleriyle koordinasyonlu çalışabilen Sürü İHA ile Roket yarışmaları ise Türkiye'de ilk kez TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek. TOPLAM 2 MİLYON TL ÖDÜL DAĞITILACAK
Yarışmada toplam 2 milyon TL ödül dağıtılacak. En büyük ödül Savaşan İHA kategorisinde verilecek. Bu alanda birinci olan takım 250 bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışmacılara paydaşlardan danışmanlık ve malzeme desteği de sağlanacak. Gençlerin yarışmaya hazırlık sırasında kültürlerini genişleteceklerine vurgu yapan Kacır "5-6 bin gencin hayallerini projeye dönüştürebileceği bir ortam sunulacak" dedi. Bayraktar ise "Paydaşlar sahip oldukları teknik donanımı ve bilgi birikimini bu yarışmalar için sunacak" diye konuştu. GİRİŞİMCİLERLE YATIRIMCILAR BULUŞACAK
Teknofest İstanbul yerli ve yabancı teknoloji girişimleri ile yatırımcıları da bir araya getirecek. Festival kapsamında düzenlenecek Uluslararası Girişim Zirvesi'nde 100'ü yerli 100'ü yabancı toplam 200 teknoloji girişimi yatırımcılarla buluşma fırsatını yakalayacak. Teknoloji girişimleri için İstanbul'un bir cazibe merkezi olmasını istediklerini söyleyen Kacır ve Bayraktar, "Bölge ülkelerdeki girişimciler için İstanbul'un merkez olabilmesini hedefliyoruz. Her girişimci projesini İstanbul'da büyütebilir" dedi.