Yaşlıya, engelliye meslek liselilerden şefkat dokunuşu

Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB
) meslek liselerinde öğrenim gören gençlerin uygulamalı eğitimlerini geliştirmesi için önemli bir projeyi hayata geçirdi. "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" çalışmasıyla yaşlı, kimsesiz ya da engelli bireylerin ihtiyaçları meslek liseliler tarafından karşılanıyor. Proje kapsamında kimsesiz, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde gerekli temizlik, tadilat, boyama ve kuaförlük hizmetleri ücretsiz yapılıyor. Lise öğrencileri bu uygulamayla hem staj yapmış oluyor hem de ailelerin yalnızlığını gideriyor. Tadilat işlemleri sürerken denetleyen öğretmenler, iş sonunda öğrenciye not veriyor.
Bakanlığın yürüttüğü projeye destek veren Bağcılar Belediyesi
, ilçe genelinde yardıma muhtaç kişilerin listesini hazırladı. Her öğrenci kendi eğitim aldığı bölüme göre çalışmaya başladı. Bütün bu uğraşlar sırasında öğrencilerle yaşlılar arasında samimi sohbetler de yaşanıyor. Yaşlılar liseli gençleri kapıda "Aslan parçaları gelmiş" diyerek karşılıyorlar.