YKS geç başvurusu ne zaman? İşte son tarih

Milyonlarca öğrencinin üniversiteye geçmek için gireceği YKS sınavına 1-21 Mart arası başvuru yapıp ödeyeceği ücretler belli olmuştu.Peki bu tarihler arasında başvuru yapamayıp geç kalanlar için bir fırsat olacak mı ? İşte detaylar...

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

Milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimine geçişini sağlayacak olan YKS ile birlikte önemli bir baraj aşılacak ve adaylar sınavdan aldıkları puana göre bir üniversiteye yerleşmek için tercih yapacak.

21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 23:59'da sona eren YKS başvuruları için son bir şans olarak geç başvuru tarihinde başvurular alınacak. YKS geç başvuru tarihi, ÖSYM tarafından 4 Nisan 2018 olarak duyuruldu. Adaylar, 4 Nisan 2018 tarihinde başvurularını yapacak ve sınav ücretini de aynı gün içinde yatıracak. YKS geç başvuru gününde TYT sınav ücreti 75,00 TL, AYT sınav ücreti 75,00 TL ve YDT sınav ücreti 75,00 TL olarak belirlenmiştir.

Sınav ücretini geç başvuru günü içinde ödemeyen adayların başvuruları iptal olacak ve bu adaylara sınav giriş belgesi vb. hazırlanmayacağı için sınava katılım sağlayamayacaktır.

YKS NE ZAMAN?

YKS, 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak.

TYT, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

NOT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.