Üretim Reformu’nun Sessiz Devrimi

Hükümetin
geçen yıl başlattığı üretim reform
paketi kapsamında yükseköğretimde yapılması planlanan çalışmalar da hayata geçti. "Yükseköğretimde sessiz devrim" olarak adlandırılan çalışmaya ilişkin çıkarılan yasaların tüm yönetmelik, genelge ve usulleri tamamlandı. Buna göre emekli öğretim üyeleri 75 yaşına kadar üniversitelerde çalışabilecek. Ayrıca yurtdışında uygulanan 6 yıl çalışan akademisyenlere 1 yıl boyunca ücretli araştırma izni verilmesini öngören "sabbatical izni" de hayata geçti. Akademisyenin maaşı devam ederken üniversitenin izni ile proje amaçlı yurtiçi veya yurtdışında üniversite veya araştırma merkezlerinde faaliyette bulunabilme imkânı sağlanacak. Her 6 yılda artı 1 yıl araştırma izni verilecek. Yapılan düzenlemelerle idari ve mali özerkliğe sahip Yükseköğretim Kalite Kurulu, Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu, Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Üretim reform paketi kapsamında hayata geçirilen yükseköğretimle ilgili diğer düzenlemeler ise şöyle: STAJYER MÜHENDİSE MAAŞ:
Fen ve mühendislik programlarında 1 yarıyıl süresince işyerinde eğitim yapılması teşvik edilecek. Bu öğrenciler en az 1 yarıyıl işyerinde eğitim alacak. Öğrencilere çalışmaları karşılığında asgari ücretin net tutarının yüzde 35'i ödenecek. EMEKLİ HOCALARA DÖNÜŞ YOLU:
Emekli olan akademisyenler rektörlüklerin talepleri doğrultusunda sözleşmeli olarak yeniden üniversitelerde çalışabilecek. . 2006 yılından sonra kurulan 41 devlet üniversitesinde 75 yaşına kadar çalışma izni veriliyordu. Yeni düzenlemeyle 75 yaş sınırı tüm devlet üniversitelerini kapsayacak. İSTİHDAM GARANTİSİ:
Üniversiteler ihtiyaç duyduğu alanlarda doktorasını tamamlamış kişileri sözleşmeli olarak 3 yıl çalıştırabilecek. ŞİRKET KURULABİLECEK:
Üniversiteler sermaye şirketi
statüsünde teknoloji transfer şirketi kurulabilecek. Böylece üniversiteler ile iş dünyası işbirliği geliştirilecek. Teknoloji geliştiren öğretim üyeleri bu şirketlerde ücreti karşılığında çalışabilecek.