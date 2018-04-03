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'ye başvuru yapamayanlara ikinci şans yarın

Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na () süresi içinde başvuru yapmayan adaylar "geç başvuru günü" olarak belirlenen yarın müracaat edebilecek.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 09:40
YKS'ye başvuru yapamayanlara ikinci şans yarın

, üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak başvurularını, 1-21 Mart'ta almıştı. 2018-YKS'ye başvurusunu süresi içinde yapamayan adaylar, "geç başvuru günü" olarak belirlenen yarın müracaatta bulunabilecek.

YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek.

TYT 23 Haziran 2018 Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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YKS'ye başvuru yapamayanlara ikinci şans yarın
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