Engelli eğitiminde Osmanlı örneği

Henüz
bir lise öğrencisi olan Merve Soyyiğit engelli eğitimi ve istihdam
ına yönelik örnek olabilecek bir uygulamayı Osmanlı tarihinden çıkardı. Bilfen Bahçeşehir Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Soyyiğit "Osmanlı Sarayı'nda Gizlilik, Sağır - Dilsizlerin Eğitim ve İstihdamı" projesiyle TÜBİTAK
yarışmasında da İstanbul Avrupa Bölge birincisi oldu. Projenin içeriğine yönelik bilgiler paylaşan Danışman Öğretmen Olcay Karataş Öksüz Osmanlı Sarayında sağır ve dilsizlere verilen önemi incelediklerini belirtti. Osmanlı Devleti'nde saraylarda sükûnet ve devlet işlerinde gizliliğe verilen önemin gereği olarak belirli kademelerde sağır ve dilsizlerin görevlendirildiğini dile getiren Öksüz "Projemizde Osmanlı'daki köklü devlet geleneğinden örnek alınarak sağır ve dilsizlere uygulanan prosedürün bugün Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ve TBMM
'nin gizli oturumlarında devam ettirilmesine atıfta bulunduk" dedi. Soyyiğit ise "Amacımız engelli vatandaşlarımızın eğitim ve istihdam durumlarına farkındalık yaratmak" diye konuştu.