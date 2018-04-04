Gök kubbede hoş bir sada

Türkiye
'nin
kültürel zenginliğini bir araya getirerek yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek için önemli bir projenin temelleri İstanbul
'da atıldı. Bizim Gök Kubbemiz Projesi'yle İstanbul'daki okullar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerindeki toplam 23 ildeki okullar arasında kültür temelli işbirliği yapılacak. Proje kapsamında okullar arasında eğitim, kültür, yardımlaşma amacıyla kardeşlik köprüleri kurulacak. Projenin tanıtımı hafta sonu İstanbul'da yapıldı. Toplantıda konuşan Milli Eğitim
Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin "Hep beraber nasıl bir Türkiye inşa edecek gençlik görmek istediğimizi ortaya çıkaracağız. Bu kültür üzerine yepyeni bir algı ve eğitim felsefesi inşa edilmiş olacak. Bu çocuklar mezun olup yetişkin bir birey olduklarında hep beraber 'tek bayrak, tek millet' mantığıyla bu ülkeye hizmet edecekler" dedi. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci
projeyi milli birlik ve beraberliğe katkı sunması bakımından çok önemsediklerini söyledi.