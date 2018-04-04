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geç başvuru burada! YKS başvurusu için son gün...

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvuru işlemi yapacak öğrenciler büyük bir heyecanla geç başvuru işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor. Bu sabah 10:00'da başlayan YKS geç başvuru işlemleri bu gee 23:59'da sona erecek. Öğrenciler YKS başvuru ücreti ne kadar? sorusunun yanıtını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 12:15
YKS geç başvuru burada! YKS başvurusu için son gün...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek adaylar işlemlerini internet üzerinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabiliyor. Bilindiği gibi 'nin kaldırılmasından sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu sene ilk kez yapılacak. için başvuru sayısı 2 milyon 300 bini aştı, TYT; 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Alan Yeterlilik Testi ise 24 Haziran sabahı gerçekleştirilecek; Testi ise yine 24 Haziran günü öğleden sonra uygulanacak.

YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

, 4 Nisan Çarşamba gününü geç başvuru tarihi olarak lanse etti bugün sabah 10:00'da başlayan YKS geç başvuru dönemi, gece 23:59'a kadar devam edecek.

Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na süresi içinde başvuramayan adaylar, geç başvuru işlemlerini bugün yapacak

Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2018-YKS) süresi içinde başvuramayan adaylar, geç başvuru işlemlerini bugün yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 2018-YKS'ye bugün başlayan geç başvuru işlemlerinin 23.59'da sona ereceği belirtildi.

YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek.

TYT 23 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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YKS geç başvuru burada! YKS başvurusu için son gün...
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