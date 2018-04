Bursluluk başvurusu nasıl yapılıyor? 2018 PYBS e-Okul giriş sayfası

İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavının kısaltılmışı İOKBS olarak ifade ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan bursluluk sınavı bu yıl 3 Haziran 2018'de yapılacak. Peki bursluluk sınavının sonucunda öğrenciler burs almaya hak kazanırsa ne kadar burs alacaklar? Bursluluk sınavı için kimler başvuru yapabiliyor?

BURSLULUK SINAVI İÇİN HANGİ ÖĞRENCİLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuza göre; 5., 6., 7., 8., hazırlık sınıvı, 9., 10., ve 11. sınıfa giden öğrenciler bursluluk sınavına girmeye hak kazanmış sayılıyorlar. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise bursluluk sınavına giremiyor.

BURSLULUK SINAVINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Bursluluk sınavı başvuruları yani PYBS 2018 başvuruları e-Okul'un giriş sayfasından yapılıyor. Başvuru süreci bugün sona erecek bu yüzden velilerin ve öğrencilerin başvuru yaparken oldukça dikkatli olmaları gerekmekte. Yapılan açıklamaya göre başvuru onaylandıktan sonra e-Okul üzerinden yapılacak değişiklikler kabul edilmeyecek.

BURSLULUK SINAVI KILAVUZU

Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.