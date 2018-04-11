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Köy okullarına mobil

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Köy okullarına mobil STEM

Gelişmiş teknolojik içerikli eğitimlere ulaşamayan köy çocukları için özel bir okulun inovasyon ekibi otobüsü tasarladı. 4 ayda yapımı tamamlanan STEM otobüsü kodlama, STEM, robotik uygulamalar, 3D tasarım ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamalara erişim imkânı bulamayan 5 bin köy okulu öğrencisine, ilgili eğitimleri vermek üzere Silivri'den yola çıktı. İlk durağı Silivri Sayalar Köyü İlkokulu olan STEM otobüsünde öğrenciler 2 hafta eğitim alacak. Çizgi Koleji tarafından başlatılan proje şimdilik Marmara Bölgesi'nde uygulanacak. Okulun kurucusu Ulaş Velioğlu, projenin ülke genelinde yaygınlaşabilmesi için iş adamlarına projeye destek olma çağrısında bulundu.

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Köy okullarına mobil STEM
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