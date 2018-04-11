Yavru köpeği yeniden yürüttüler

Henüz ilkokul çağında olan öğrenciler geçirdiği kaza sonrası bacaklarını kaybeden 3 aylık bir köpeğin yeniden yürümesini sağladı. Yön Koleji öğrencileri 3D printer ile yavru köpeğe protez yaptılar. Öğrencilerle birlikte muhtaç hayvanlara protez ayak yaptıklarını anlatan Bilgisayar ve Yazılım Öğretmeni Elif Metin, "Protez ile ayakları felçli olan, yürüyemeyen kedi ve köpeklerin hayata tutunmasını sağlıyoruz. 3D ile protez oluşturma işlemi her canlıya uygulanabilir ve geliştirilebilir" dedi. Kendilerine gelecek protez hayvan ayakları taleplerini geri çevirmeyeceklerinin de bilgisini veren Metin "Yeni protezler üretmek için talepleri bekliyoruz. Türkiye'de yürüyemeyen hayvan kalmasın istiyoruz" diye konuştu.

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