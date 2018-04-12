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EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı

Son dakika haberi...Engelli Kamu Personeli Seçme ına (2018-EKPSS) başvuran adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:00
EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı

Engelli Kamu Personeli Seçme ına (2018-EKPSS) başvuran adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının () sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Nisan Pazar günü yapılacak 2018-EKPSS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlar belirlendi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacağı uyarısı yapıldı.

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EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı
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