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Emniyet, envanterindeki bir uçağı 'ne devretti

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı envanterindeki bir uçağın Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz devredildiği bildirildi.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 18:54
Emniyet, envanterindeki bir uçağı Kocaeli Üniversitesi'ne devretti

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Havacılık Dairesi Başkanlığı envanterine kayıtlı TC-KUR Çağrı kodlu Islander BN2A uçağının, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesiyle yapılan protokol gereği üniversitenin eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak devredildiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un imzaladığı protokolle tamamlanan devir işlemlerinin, Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Yılmaz, Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı, Daire Başkan Yardımcısı Halil Senirkentli ve Doktor Öğretim Üyesi Nasır Çoruh'un katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Emniyet, envanterindeki bir uçağı Kocaeli Üniversitesi'ne devretti
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