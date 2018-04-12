Emniyet, envanterindeki bir uçağı Kocaeli Üniversitesi'ne devretti

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Havacılık Dairesi Başkanlığı envanterine kayıtlı TC-KUR Çağrı kodlu Islander BN2A uçağının, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesiyle yapılan protokol gereği üniversitenin eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak devredildiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un imzaladığı protokolle tamamlanan devir işlemlerinin, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Yılmaz, Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı, Daire Başkan Yardımcısı Halil Senirkentli ve Doktor Öğretim Üyesi Nasır Çoruh'un katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.